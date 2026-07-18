Tuchel menanggapi kritik Trump: Saya tidak akan ikut dalam permainan ini setelah pertandingan melawan Argentina

Thomas Tuchel, pelatih timnas Inggris, menegaskan bahwa kekalahan timnya di semifinal Piala Dunia melawan Argentina merupakan “luka” yang semakin menyakitkan dari hari ke hari.

Tuchel telah menghadapi 48 jam kritik tajam sejak kekalahan 2-1 pada Rabu malam akibat keputusan taktisnya.

Timnas Inggris kini bersiap menghadapi pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Prancis pada hari Sabtu, sebuah pertandingan yang menurut Tuchel “tidak ada yang ingin” mainkan. Dalam konferensi pers yang diadakan di Miami pada Jumatmalam, pelatih yang tampak kecewa itu mengungkapkan betapa besar rasa sakit yang ia rasakan akibat kejadian pada Rabu malam.

Tuchel berkata: “Kita harus menerima kenyataan ini, ini adalah rasa sakit kita, rasa sakit saya sendiri, dan rasa sakit para pemain, kami merasakan rasa sakit yang paling dalam, dan inilah luka yang kami bawa sekarang. Ini adalah kekalahan yang sangat menyakitkan, dan kami harus menerima kekalahan ini terlebih dahulu dan di atas segalanya—bukan para kritikus, bukan para pakar, dan bukan anggota keluarga kami yang juga menderita bersama kami dan hanya menginginkan yang terbaik bagi kami, melainkan kami sendiri.”

Timnas Inggris sempat unggul 1-0 di Atlanta hanya lima menit sebelum pertandingan berakhir, sebelum gawang mereka kebobolan dua gol di menit-menit akhir yang menggagalkan tim ini lolos, sehingga Timnas Argentina yang lolos ke final Piala Dunia pada hari Minggu menggantikan mereka, Sejak saat itu, Tuchel menghadapi kritik terkait penurunan performa Inggris di babak kedua, pergantian pemain yang berorientasi pertahanan, serta peralihannya ke formasi lima bek.

Tuchel menambahkan: “Setelah rasa terkejut di awal, hal ini semakin menyakitkan dari hari ke hari. Ini akan menjadi luka bagi kami, dan sayangnya, ini bukan yang pertama, dan kemungkinan besar bukan yang terakhir.”

Ketika ditanya apakah ini adalah momen paling menyakitkan dalam karier sepak bolanya, Tuchel tidak memberikan jawaban yang tegas, ia berkata: “Saya memiliki banyak momen menyakitkan, dan ini tidak akan menjadi yang terakhir. Inilah yang kita cintai dan benci dalam sepak bola; momen-momen seperti ini sangat menyakitkan, dan rasa sakit ini akan bertahan lama.”

Saat ini, Tuchel menghadapi reaksi keras dan luas dari publik di negaranya, terutama dari para penggemar yang merasa kecewa karena turnamen ini berakhir dengan cara yang sama seperti banyak turnamen lainnya. Segera setelah pertandingan berakhir, Tuchel tampaknya mengaitkan performa babak kedua dengan faktor “DNA” para pemain Inggris, mengingat kesulitan mereka mempertahankan penguasaan bola di bawah tekanan.

Tuchel juga menanggapi kritik Donald Trump terhadap taktiknya, setelah Presiden AS tersebut mengatakan dalam konferensi pers pada hari Jumat bahwa penggunaan Kane sebagai pemain “defensif” adalah “kesalahan”. Tuchel menjawab dengan nada sinis ketika ditanya untuk pertama kalinya mengenai pernyataan tersebut: “Apakah Anda menggunakan Donald Trump sebagai saksi untuk kasus ini?”

Ketika ditanya kembali mengenai posisi Kane yang terlalu dalam pada hari Rabu, Tuchel menjelaskan bahwa hal itu merupakan hasil dari formasi tim secara keseluruhan dan bukan berdasarkan instruksi khusus untuk Kane.

Tuchel menegaskan bahwa ia tidak akan ikut serta dalam apa yang ia sebut sebagai “permainan” saling menyalahkan, namun ia mengatakan bahwa pada akhirnya tanggung jawab ada padanya sebagai manajer teknis, sambil menambahkan: “Jika lebih mudah bagi seseorang untuk disalahkan, maka saya yang akan menanggungnya. Jika itu adalah kesepakatan yang Anda setujui saat mengambil alih tugas ini, saya memahaminya, dan Anda berhak melakukannya, tetapi saya tidak akan ikut serta dalam permainan semacam ini, karena bagi saya, tidak ada yang bisa disalahkan.”

Meskipun Tuchel memikul tanggung jawab, ia juga menolak mengakui bahwa ada keputusan yang salah. Ia mendapat kritik khusus karena mengganti Anthony Gordon dengan Ezri Konsa selama jeda minum air kedua pada Rabu, namun ia mengatakan tidak menyesali keputusan-keputusan tersebut.

Tuchel menyatakan terkait hal ini: “Saya tidak menyesali keputusan-keputusan saya. Saya merasa kami harus melakukan sesuatu yang berbeda demi tim. Saya mengambil keputusan berdasarkan insting, intuisi, pengalaman, dan keyakinan saya pada kemampuan kompetitif kami. Keputusan itu diambil untuk membantu tim dan meraih hasil, dan tidak ada yang tahu hasil dari pergantian pemain lain atau perubahan lain apa pun.”

Tuchel menambahkan: “Inilah yang Anda lakukan jika bertahan sebagai satu kesatuan; Anda bertahan sebagai satu kesatuan. Dan jika kami mundur ke formasi pertahanan yang dalam, semua orang ikut bertahan.”

Timnas Inggris kini harus menghadapi Prancis besok dalam pertandingan perebutan tempat ketiga, dan kemungkinan besar Tuchel akan melakukan perubahan sebelum semua pemain kembali ke rumah masing-masing dengan pesawat. Ia mengakui: “Tidak ada yang ingin berada di pertandingan ini besok. Keempat tim yang lolos ke semifinal ini sebenarnya ingin berada di New York, tetapi ini adalah pertandingan resmi di Piala Dunia, dan merupakan kesempatan untuk meraih hasil terbaik bagi Inggris dalam 60 tahun terakhir.”