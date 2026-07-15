Pelatih tim nasional Inggris asal Jerman, Thomas Tuchel, menanggapi pernyataan pemainnya, Jude Bellingham, menyusul perselisihan yang beredar di media setelah mereka berhasil mengalahkan Norwegia (2-1) di babak perempat final Piala Dunia 2026.

Timnas Inggris bersiap menghadapi Argentina, Rabu malam ini, di Stadion Atlanta, pada babak semifinal, dengan pemenangnya akan berhadapan dengan Spanyol di final Piala Dunia pada Minggu mendatang.

Tuchel sebelumnya mengkritik performa teknis para pemain “The Three Lions” setelah pertandingan melawan Norwegia yang berlanjut hingga dua babak tambahan, namun ia memuji mentalitas mereka dalam menemukan cara untuk meraih kemenangan.

Bellingham, yang mencetak kedua gol tersebut, kemudian ditanya mengenai kritik tersebut dan menjawab: “Mungkin ini berarti dia tidak tahu bagaimana cara bermain dalam situasi seperti ini melawan Erling Haaland, Martin Ødegaard, Antonio Nusa, dan Alexander Sørloth.”

Sementara itu, Tuchel tidak melihat ada masalah dengan tanggapan pemain berusia 23 tahun itu, dan ia yakin bahwa pemainnya hanya disajikan sisi “negatif” dari analisisnya.

Namun, setelah pernyataan Bellingham ditafsirkan oleh sebagian orang sebagai sindiran terhadap karier sang pelatih asal Jerman di liga-liga kasta bawah, Tuchel berkata dalam konferensi pers menjelang laga melawan Argentina: “Karier saya biasa-biasa saja, paling-paling. Tapi saya tidak berpikir seseorang harus menjadi pemain untuk menjadi pelatih; ada pepatah lucu, ‘Kamu tidak harus menjadi kuda untuk menjadi penunggang kuda yang baik!’”

Ia menambahkan, seperti dilansir surat kabar Inggris “Daily Mail”: “Saya rasa komentar kami berasal dari sudut pandang yang sama, yaitu persaingan dan upaya untuk mencapai keunggulan dalam kompetisi. Saya hanya menyoroti sisi negatifnya. Saya menyebutnya sebagai pemain kelas dunia, dan mengatakan bahwa ia kembali menampilkan performa kelas dunia yang menentukan hasil pertandingan. Saya juga menegaskan bahwa mentalitasnya luar biasa.”

Pelatih asal Jerman itu menambahkan: “Dia ditanya, ‘Bagaimana menurutmu? Pelatih bilang kamu ceroboh?’ Mungkin saya akan menanggapi hal yang sama jika saya bermain selama 120 menit, mencetak dua gol, dan sudah berusaha sekuat tenaga. Itu reaksi yang sangat wajar bagi pemain dengan mentalitas seperti dia.”

Dia melanjutkan: “Jadi, tidak ada masalah. Saya berbicara kepada seluruh tim di ruang ganti setelah itu, dan pesannya sama. Saya menjelaskan hal itu lagi pada Senin malam, menyerukan agar kita terus maju. Kemudian dalam pembicaraan itu, kami langsung menetapkan arah baru, menuju semifinal melawan Argentina.”

Tuchel menyadari bahwa Lionel Messi dan rekan-rekannya di timnas Argentina akan memiliki motivasi lebih dari sekadar sepak bola saat menghadapi Inggris, mengingat ketegangan historis antara kedua negara.

Tuchel berkata: “Mereka termotivasi oleh sejarah, dan itu sangat berarti bagi mereka. Jadi, itulah yang kami antisipasi dan hadapi.”

Ia menambahkan: “Saya pernah melatih beberapa pemain mereka, dan saya bisa merasakannya. Anda bisa melihat semangat juang yang mereka miliki. Anda bisa merasakannya saat mereka tertinggal satu gol, dan saat pertandingan berlangsung ketat. Mereka adalah tim yang kuat. Mereka hampir sama dengan tim yang ada empat tahun lalu.”

Dia melanjutkan: “Anda bisa melihat kekompakan dan pengorbanan yang mereka tunjukkan. Mereka tidak kehilangan ketenangan saat tertinggal dalam skor. Mereka percaya pada gaya permainan mereka. Dan gaya permainan mereka sangat emosional. Begitu pula di Qatar, dan begitu pula sekarang.”

Dia melanjutkan: “Tapi kami juga penuh gairah, memiliki tekad, dan memiliki mentalitas yang diperlukan untuk menghadapi tantangan. Kami siap untuk itu. Saatnya bertindak. Saya merasakan perubahan suasana hati lain di kamp pelatihan, ‘Ya Tuhan, kami sudah semakin dekat sekarang.’”

Untuk mencapai final, Inggris harus menghentikan Messi yang telah mencetak delapan gol. Tuchel mengakui bahwa itu tidak akan mudah, tetapi ia optimis dengan penampilan timnya saat menghadapi Erling Haaland akhir pekan lalu.

Tuchel berkata: “Sungguh luar biasa bagaimana Messi selalu mampu mencapai prestasi ini, dengan berbagai cara yang berbeda. Dia menemukan ruang kosong, menangkap momen-momen krusial, dan yang terpenting, seluruh tim percaya pada konsep ini dan mendukungnya. Mereka sudah benar-benar siap.”

Ia menjelaskan: “Saat dia mulai beraksi, dia akan membuat perbedaan. Apakah kita bisa bersiap untuk itu, menemukan solusi terbaik, dan terlalu fokus padanya? Tidak, tapi kita harus berani menghadapinya, menghentikan umpan-umpannya, dan mengawasi setiap gerakannya saat dia menguasai bola. Kami sangat menyadari bahwa kami tidak bisa menghentikannya sepanjang waktu. Dia adalah pemain yang sangat berbeda dari Erling Haaland, tetapi kami bermain sangat baik dengan cara yang seharusnya kami terapkan saat melawan Erling, jadi kami akan menemukan caranya sekarang.”