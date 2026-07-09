Tuchel memberlakukan tindakan tegas terhadap para pemain Inggris setelah "bencana Henderson"

Kegembiraan atas kemenangan atas Meksiko berubah menjadi mimpi buruk bagi tim nasional Inggris, setelah satu momen perayaan membuat kapten mereka, Jordan Henderson, harus absen di sisa turnamen Piala Dunia 2026, dan memaksa pelatih Thomas Tuchel untuk mengambil keputusan tegas.

"Tiga Singa" menerima pukulan telak setelah kemenangan dramatis 3-2 atas Meksiko, ketika gelandang veteran Henderson (36 tahun) mencoba melompati papan iklan untuk berbagi kegembiraan dengan para penonton, namun terjatuh dan mengalami cedera serius pada pergelangan tangannya.

Adegan yang awalnya merupakan perayaan itu berubah dalam hitungan detik menjadi evakuasi dengan tandu medis menuju rumah sakit di Mexico City, di mana Henderson akan menjalani operasi yang akan membuatnya absen dari lapangan hingga akhir turnamen.

Thomas Tuchel mengatakan kepada BBC: “Jordan hanya terjatuh dan mengalami cedera pada pergelangan tangannya, dan cedera ini tampaknya sangat serius bagi karier sang pemain.”

Menurut "BBC", insiden yang tidak biasa ini mendorong Tuchel untuk mengambil tindakan segera dan tegas: melarang para pemain melompat di atas papan iklan saat merayakan gol untuk mencegah terulangnya apa yang digambarkan oleh tim medis sebagai "bencana yang sebenarnya bisa dihindari".

Henderson menghabiskan satu malam di rumah sakit ditemani salah satu anggota tim medis, sementara rombongan tim nasional berangkat ke kamp mereka di Kota Kansas City tanpa dirinya. Dengan demikian, tim nasional Inggris kehilangan salah satu sosok paling berpengalaman di ruang ganti akibat lompatan perayaan, sebuah insiden yang akan memaksa para pemain untuk berpikir dua kali sebelum memanjat papan iklan mana pun di masa depan.