Tuchel memberi nama-nama besar kesempatan baru di timnas Inggris

Cole Palmer dan Trent Alexander-Arnold kembali ke skuad timnas Inggris, demikian diumumkan pelatih Thomas Tuchel. Inggris akan memulai petualangan di Nations League pada 26 September, dengan juara dunia Spanyol sebagai lawan pertama. Ceko (2x) dan Kroasia akan menyusul kemudian.

Alexander-Arnold terakhir kali bermain untuk Inggris pada Juni 2025 dan absen pada Piala Dunia musim panas lalu. Palmer terakhir kali mencatatkan menit bermain di tim asuhan Tuchel pada Maret tahun ini.

Absennya Alexander-Arnold di Piala Dunia sempat memicu kehebohan, terutama karena Tino Livramento dan Reece James mengalami cedera. Akibatnya, bek tengah Ezri Konsa dan Jarell Quansah harus digeser ke posisi bek kanan.

Tuchel tidak memanggil Phil Foden, Jordan Henderson, dan Ollie Watkins, yang pindah ke Saudi Pro League. Mantan bek PSV Jarrad Branthwaite juga mendapat panggilan, dengan satu-satunya caps internasionalnya sejauh ini tercatat pada Juni 2024. Talenta top Liverpool, Rio Ngumoha, juga mendapat undangan.

Pelatih timnas Inggris itu memanggil 27 pemain untuk periode pertandingan internasional ini. Pada akhirnya, skuad itu harus dipangkas menjadi 23 pemain.

Skuad lengkap Inggris

Kiper: Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton & Hove Albion), James Trafford (Leeds United)

Belakang: Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Jarrad Branthwaite (Everton), Trevoh Chalobah (Como), Marc Gúehi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Arsenal), Tino Livramento (Newcastle United), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)

Gelandang: Elliot Anderson (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Kobbie Mainoo (Manchester United), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal), Alex Scott (Bournemouth)

Penyerang: Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Anthony Gordon (FC Barcelona), Harry Kane (Bayern Munchen), Rio Ngumoha (Liverpool), Marcus Rashford (Manchester United), Morgan Rogers (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal).