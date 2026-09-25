Thomas Tuchel, pelatih timnas Inggris, tidak menyembunyikan kekecewaannya yang begitu dalam atas seringnya absennya sang bintang Cole Palmer, seraya melayangkan pesan keras dan langsung kepada pemain Chelsea itu usai kembali mundurnya dari kamp Three Lions.

Tuchel mengatakan, dalam konferensi pers yang penuh kecaman menjelang laga besar melawan Spanyol pada pembukaan UEFA Nations League besok Sabtu di Stadion Wembley, bahwa Palmer telah menyia-nyiakan satu lagi kesempatan emas untuk membuktikan dirinya.

Palmer (24 tahun) sebelumnya telah kembali masuk dalam perhitungan Tuchel secara kuat setelah awal musim yang memukau bersama Chelsea, di mana ia mencetak 4 gol dan menyumbang dua assist dalam 7 pertandingan, sehingga ia dipanggil untuk laga melawan Spanyol, Ceko, dan Kroasia, setelah sebelumnya sempat dicoret dari skuad Piala Dunia pada awal tahun ini akibat menurunnya penampilannya yang disebabkan oleh cedera.

Namun, penyerang muda itu terpaksa kembali mundur karena cedera otot, dan hal itulah yang memicu kemarahan sang pelatih asal Jerman.

Tuchel berkata kepada para wartawan dengan nada tajam: "Ini adalah satu lagi kesempatan yang terbuang. Ia menyia-nyiakan banyak kesempatan, saya tidak menyalahkannya atas hal itu, ini hanyalah sebuah kenyataan.. Ia absen dari banyak kamp karena cedera."

Ia menambahkan: "Saya hanya ingin mengandalkan apa yang saya lihat dan saksikan sendiri di dalam tim saya, dan untuk mencapai itu, pemain harus berada di kamp. Jika ia tidak berada di kamp, maka ada level yang lebih tinggi di mana pemain harus membuktikan dirinya, dan itu adalah level yang hanya bisa dicapai dengan kehadiran saya dan tim saya di atas lapangan.. Ini adalah kesempatan yang terbuang."

Tanggapan Keras atas Tudingan "Meringankan Beban"

Tuchel dengan tegas menolak sindiran bahwa tim pelatih timnas meringankan beban Palmer dengan mengizinkannya meninggalkan kamp, terlebih lagi ia telah bermain penuh 90 menit bersama Chelsea melawan Brentford sebelum bergabung dengan timnas.

Ia menjelaskan: "Ia bermain sambil merasakan ketidaknyamanan dan rasa sakit, dan ia tidak bisa bermain di level tertinggi sambil mengalami hal itu. Chelsea telah memberi tahu kami tentang itu, dan itulah yang saya pahami, kami tidak meringankan beban para pemain."

Tuchel melanjutkan pesan tegasnya: "Ini bukanlah jeda internasional, melainkan lingkungan kompetitif di mana para pemain senang berlatih dan berkumpul bersama.. Inilah yang kami bangun, dan kami tidak akan pernah mengorbankannya, kami tidak akan pernah membiarkan tersusupinya perasaan bahwa para pemain tidak ingin hadir, kami fokus pada para pemain yang sangat ingin bermain untuk Inggris."

Pernyataan ini muncul bersamaan dengan dimulainya jeda internasional pertama yang berlangsung selama tiga minggu di bawah jadwal FIFA yang telah dimodifikasi, yang menggabungkan jeda September dan Oktober.

Inggris memulai perjalanannya di Grup A3 dengan laga berat melawan juara dunia Spanyol pada hari Sabtu di Wembley, sebelum bertolak ke Praha untuk menghadapi Ceko pada 29 September, kemudian menghadapi Kroasia di Rijeka pada 3 Oktober, dan akan menjamu kembali Ceko di Wembley tiga malam berselang.











