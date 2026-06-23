Tuchel: Jika ingin memenangkan Piala Dunia, kamu harus mengalahkan Spanyol

Thomas Tuchel, pelatih timnas Inggris, menegaskan bahwa timnas Spanyol merupakan salah satu kandidat terkuat untuk merebut gelar Piala Dunia, sambil menekankan bahwa tim mana pun yang bercita-cita memenangkan turnamen ini harus mengalahkan tim asuhan Luis de la Fuente pada suatu tahap dalam kompetisi.

Tuchel mengatakan dalam konferensi pers menjelang pertandingan timnya melawan Ghana di Boston: "Spanyol adalah salah satu favorit bagi saya, mengingat sejarah mereka baru-baru ini dalam meraih gelar bersama, serta kehadiran yang konsisten di pertandingan final dan keberhasilan mencapai podium juara."

Pelatih asal Jerman itu menambahkan dalam pernyataannya: "Tim Spanyol akan melaju ke babak-babak akhir, dan jika Anda ingin memenangkan gelar, pada suatu saat Anda harus mengalahkan Spanyol, dan saya sepenuhnya yakin akan hal itu," meskipun ia mengakui bahwa ia tidak dapat menyaksikan sebagian besar pertandingan "La Roja" melawan Arab Saudi pada hari Minggu, yang berakhir dengan kemenangan Spanyol 4-0.

Mantan manajer Chelsea itu juga mengakui bahwa ia tidak bisa menonton pertandingan sepak bola sebanyak yang ia inginkan selama Piala Dunia ini, karena jadwal dan waktu pertandingan yang bertabrakan.

Pelatih timnas “Tiga Singa” itu menjelaskan hal tersebut, dengan mengatakan: “Pertandingan terakhir Spanyol hampir bersamaan dengan sesi latihan tim kami, jadi saya hanya menonton cuplikan-cuplikan penting dari kemenangan yang mereka raih atas Arab Saudi.”