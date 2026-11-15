Bagikan Ikuti GOAL di Google

Thomas Tuchel, pelatih timnas Inggris, mengungkapkan kegembiraannya yang besar atas kemenangan menegangkan atas Spanyol dengan skor 3-2, seraya menegaskan bahwa timnya tampil luar biasa dan layak meraih kemenangan, setelah memaksakan keunggulannya di sebagian besar babak laga yang digelar di Stadion Metropolitano pada matchday keenam sekaligus terakhir dari fase grup UEFA Nations League.

Iklan

Tuchel mengatakan dalam pernyataannya kepada kanal "ITV Sport" usai pertandingan: "Penampilan yang luar biasa, kemenangan yang layak, kami adalah tim yang lebih baik secara keseluruhan, dan kami tampil memukau dari awal hingga akhir," seraya memuji keberanian, kualitas, dan semangat juang yang ditunjukkan para pemainnya menghadapi timnas Spanyol.

Pelatih asal Jerman itu menambahkan sebagaimana dikutip jaringan "BBC": "Ini adalah penampilan yang lengkap, kami telah berusaha sekuat tenaga dan kami berani, dan dari sisi semangat, energi, serta kualitas sepak bola, semuanya berada di level tertinggi," sambil menegaskan bahwa timnas Inggris menyikapi pertandingan dengan cara yang diharapkan dan fokus menampilkan yang terbaik dari mereka.

Tuchel menyinggung keputusan pengusiran Elliot Anderson dan penalti yang diberikan untuk Spanyol, dengan mengatakan: "Kartu merah dan penalti selalu menjadi keputusan besar, dan saya ingin memahami mengapa hukumannya ganda?", merujuk pada keberatannya atas penjatuhan hukuman berupa pengusiran pemain dan pemberian penalti sekaligus.

Pelatih Inggris itu menjelaskan bahwa timnya menghadapi setengah jam yang sulit setelah kalah jumlah pemain, namun ia tidak ingin menjadikan hal itu sebagai pokok pembicaraannya tentang pertandingan, seraya menambahkan: "Sejak saat itu, 30 menit terasa panjang, tetapi saya tidak ingin fokus pada hal itu, ada banyak hal positif dalam 60 menit pertama."

Iklan Iklan

Ia melanjutkan: "Setengah jam terasa seperti dua jam menghadapi tim seperti ini, apalagi ketika kamu bermain dengan sepuluh pemain, memang begitulah keadaannya, dan andai tidak ada kartu merah, kami pasti menjadi pemenang yang jelas," dengan menganggap bahwa Inggris mampu menuntaskan laga dengan lebih leluasa seandainya menyelesaikan pertandingan dengan skuad lengkap.

Topik Terkait

Tuchel menegaskan bahwa para pemainnya layak meraih kemenangan setelah mereka menjaga fokus kendati tekanan Spanyol di menit-menit akhir, dan mengatakan: "Kami layak mendapatkannya, kami fokus pada penampilan dan sikap kami, dan saya tidak bisa cukup memuji tim atas apa yang telah mereka tampilkan."

Sang pelatih memuji kiper James Trafford, yang turut andil dengan penyelamatan-penyelamatannya dalam menjaga keunggulan Inggris selama upaya Spanyol untuk bangkit, dengan mengatakan: "Ia melakukan penyelamatan ganda yang luar biasa, ia menampilkan pertandingan yang hebat."

Iklan

Mengenai pesan yang disampaikan kemenangan ini terkait karakter timnas Inggris, Tuchel mengatakan bahwa tim menunjukkan mental sejati dan kemampuannya mengatasi tantangan, seraya menegaskan: "Kami menunjukkan mental sejati dan kemampuan kami, kami selalu siap sedia untuk melampaui batas kami."

Pelatih asal Jerman itu berbicara tentang perkembangan timnas selama periode terakhir, seraya menegaskan bahwa apa yang ditampilkan para pemain dalam dua pemusatan latihan terakhir sungguh mengesankan, meskipun tim tidak puas dengan hasil terbaik yang pernah diraihnya di Piala Dunia sejak 60 tahun lalu, menurut ungkapannya (peringkat ketiga).

Iklan

Ketika ditanya apakah kemenangan atas Spanyol merupakan penampilan terbaiknya sejak mengemban tanggung jawab, Tuchel menjawab setuju, seraya menjelaskan: "Mengingat kondisinya, tim yang kami hadapi, dan tempat kami bermain, ya."

Meski meraih kemenangan penting, Tuchel menolak menganggap Inggris telah memastikan jalannya menuju gelar juara UEFA Nations League, seraya menegaskan bahwa tugas berikutnya akan jauh lebih sulit, dan ia mengatakan sebagai jawaban atas pertanyaan mengenai peluang menjuarai turnamen: "Sekarang kami harus menang di perempat final."

Iklan

Perlu dicatat bahwa Inggris lolos ke perempat final UEFA Nations League sebagai pemuncak grup dengan koleksi 15 poin, hanya unggul selisih gol atas timnas Spanyol yang menempati peringkat kedua.