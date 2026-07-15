Tuchel dan Scaloni menyimpan kejutan besar untuk pertandingan semifinal Piala Dunia antara Inggris dan Argentina

Susunan pemain untuk semifinal kedua Piala Dunia telah diumumkan. Di kubu Argentina, terdapat satu perubahan dalam daftar pemain, sementara Thomas Tuchel dari Inggris juga memasukkan seorang pemain debutan yang mengejutkan ke dalam starting lineup.

Pelatih kepala Argentina, Lionel Scaloni, tidak melihat alasan untuk mengubah susunan timnya dibandingkan saat pertandingan perempat final melawan Swiss. Emiliano Martínez tetap menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang, dengan Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, dan Nicolás Tagliafico di depannya.

Leandro Paredes tetap mempertahankan posisinya di lini tengah, di mana ia bersama Enzo Fernández dan Alexis Mac Allister bertugas mengendalikan permainan. Giovanni Simeone menjadi kejutan di sayap kanan. Di lini depan, Julian Álvarez berduet dengan bintang utama tim: Lionel Messi.

Di kubu Inggris, Reece James, John Stones, Marc Guéhi, dan Djed Spence membentuk barisan pertahanan empat pemain yang mengejutkan, dengan Jordan Pickford di bawah mistar gawang. Di lini tengah, Tuchel sempat mengalami ketegangan sejenak karena ketidakpastian seputar kesiapan Declan Rice.

Gelandang tersebut mengalami masalah lambung setelah pertandingan babak 16 besar melawan Meksiko, namun telah dapat berlatih penuh kembali minggu ini. Oleh karena itu, Rice kembali ke starting line-up, didampingi oleh Elliot Anderson dan bintang cemerlang Jude Bellingham.

Di lini depan terjadi kejutan terbesar, dengan Morgan Rogers sebagai sayap kanan. Pemain yang awalnya berposisi sebagai gelandang ini sejauh ini hanya tampil sebagai pemain pengganti, namun di semifinal ini ia diberi kesempatan untuk unjuk gigi sejak peluit kick-off. Harry Kane dan Anthony Gordon melengkapi barisan penyerang.

Pertandingan dimulai pukul 21.00 (waktu Belanda) dan dapat disaksikan secara langsung di NPO 1.

Susunan pemain Inggris: Pickford; James, Stones, Guéhi, Spence; Anderson, Rice; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane.

Susunan pemain Argentina: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Simeone, Paredes, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi, Álvarez.