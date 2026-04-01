Tuchel bersiap meledakkan kejutan besar menjelang Piala Dunia 2026

Beberapa tanda awal mulai terlihat terkait pilihan sulit yang dihadapi staf pelatih Timnas Inggris, yang dipimpin oleh Thomas Tuchel, terutama di posisi penyerang dan gelandang, di tengah persiapan intensif menjelang Piala Dunia 2026.

Pelatih asal Jerman itu mengisyaratkan kemungkinan mencoret bintang Phil Foden, pemain Manchester City, dari skuad The Three Lions mendatang, setelah penampilannya yang tidak sesuai ekspektasi selama pemusatan latihan saat ini.

Foden tampil sebagai starter dalam dua pertandingan persahabatan terakhir, di mana ia bermain sebagai playmaker saat imbang 1-1 melawan Uruguay, lalu tampil sebagai penyerang palsu saat kalah 0-1 dari Jepang.

Foden (25 tahun) tidak mampu menampilkan performa yang diharapkan, terutama mengingat performanya yang kurang memuaskan bersama klubnya, Manchester City, dalam beberapa waktu terakhir.

Tuchel menjelaskan, dalam pernyataan yang dilansir jaringan "espn": "Dia telah berusaha sekuat tenaga, saya ingin mengatakan bahwa dia luar biasa di kamp pelatihan, tetapi dia kesulitan untuk benar-benar berpengaruh, dan itu terlihat di lapangan."

Pelatih asal Jerman itu melanjutkan: "Dia tidak banyak mendapat menit bermain bersama Manchester City belakangan ini, dan dia datang kepada kami dengan senyum cerah serta tampil luar biasa dalam latihan. Saya pikir dia akan mengejutkan kami dan bermain dengan semangat serta energi yang sama."

Pelatih asal Jerman itu menegaskan bahwa tidak ada jaminan pemanggilan bagi pemain mana pun, sambil mengatakan: "Saya terus belajar dari setiap sesi latihan, dari kekompakan tim, serta dari reaksi para pemain terhadap rencana permainan dan seberapa cepat mereka beradaptasi dengannya."

Tuchel menutup pernyataannya: "Bulan Maret tidak akan menentukan nasib tim nasional. Yang terpenting adalah para pemain kembali ke klub mereka dan menyelesaikan musim dengan baik, lalu kami mempersiapkan mereka di kamp pelatihan dengan optimal, dan kita mulai dari titik ini. Kami tidak akan menyerah pada mimpi kami di Piala Dunia."