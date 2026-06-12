"Trump mengejutkan semua orang".. Keputusan tak terduga menjelang pertandingan Amerika Serikat melawan Paraguay

Andrew Giuliani, Direktur Eksekutif Operasional Piala Dunia 2026, mengakhiri perdebatan seputar kehadiran Presiden AS Donald Trump dalam pertandingan pembuka timnas negaranya melawan Paraguay, yang akan digelar dini hari Sabtu mendatang di Los Angeles, dengan menegaskan bahwa sang presiden tidak akan hadir di tribun penonton.

Giuliani mengungkapkan, dalam pernyataannya kepada stasiun "Talk Sport" Inggris, bahwa jadwal presiden Trump yang padat menjadi alasan ketidakhadirannya dalam pertandingan yang dinantikan jutaan warga Amerika tersebut, sambil mencatat bahwa presiden telah memberi tahu panitia penyelenggara bahwa ia tidak dapat hadir.

Giuliani mengatakan: "Kami telah diberitahu secara resmi bahwa Presiden tidak akan menghadiri pertandingan pembuka karena kesibukannya yang padat sebagai presiden, tetapi kami yakin dia akan berpartisipasi dalam acara turnamen pada tahap-tahap berikutnya."

Namun, pejabat AS tersebut tidak menyingkirkan kemungkinan kejutan besar, sambil menambahkan dengan nada yakin: "Berdasarkan pengenalan saya terhadap Presiden Trump selama 30 tahun, yang bisa saya katakan adalah: harapkan hal yang tak terduga. Saya sama sekali tidak akan terkejut jika kita melihatnya di banyak pertandingan selama turnamen."

Giuliani dengan tegas membantah adanya alasan keamanan di balik keputusan ketidakhadiran tersebut, menekankan bahwa ketidakhadiran Trump pada pertandingan pertama sama sekali tidak mencerminkan ketidakpeduliannya terhadap acara sepak bola terbesar di Amerika Serikat.

Presiden AS tersebut telah menunjukkan antusiasme yang jelas terhadap sepak bola pada musim panas lalu, saat ia menghadiri final Piala Dunia Klub yang digelar di Amerika Serikat, di mana Chelsea dari Inggris dinobatkan sebagai juara setelah mengalahkan Paris Saint-Germain dari Prancis.

Ketidakhadiran Trump yang diperkirakan terjadi di tengah suasana politik yang memanas seputar turnamen ini, di tengah kontroversi yang meningkat mengenai kebijakan pemerintahannya terkait pemberian visa bagi para penggemar, pemain, dan wasit dari berbagai negara, yang membayangi persiapan akhir Piala Dunia.