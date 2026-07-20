Trump mengejutkan Infantino: Kami ingin kembali menjadi tuan rumah Piala Dunia

Presiden AS Donald Trump menyampaikan kepada Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) Gianni Infantino bahwa Amerika Serikat akan mengajukan permohonan untuk kembali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah ia memuji kesuksesan besar Piala Dunia 2026.

Trump menghadiri pertandingan final di Stadion MetLife, New Jersey, dalam penampilan pertamanya menyaksikan pertandingan dalam turnamen yang berlangsung selama 6 minggu tersebut.

Spanyol, Portugal, dan Maroko dijadwalkan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030, dengan tiga pertandingan pembuka akan digelar di Uruguay, Argentina, dan Paraguay, sebagai perayaan seratus tahun dimulainya turnamen tersebut.

Setelah turnamen yang ia gambarkan sebagai “indah” itu, Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat kini telah menjadi “negara sepak bola”, dan ia berharap Piala Dunia dapat kembali ke tanah Amerika sesegera mungkin.

Situs “The Athletic” memuat pernyataan Trump tersebut, yang ia sampaikan dalam wawancara dengan jurnalis Jenny Taft dari jaringan “Fox Sports” sebelum pertandingan final.

Trump mengatakan, “Saya kira tingkat kehadiran mencapai 99,9%, dan mungkin angka ini tidak akurat, karena stadion-stadion sebenarnya benar-benar penuh sesak.”

Dia melanjutkan, “Berdasarkan angka-angka yang dicapai turnamen ini, kami akan segera mengajukan permohonan untuk menjadi tuan rumah lagi. Namun, saya katakan bahwa untuk mengurangi unsur kejutan, kalian bisa mengumumkan bahwa kami memenangkan hak tuan rumah, lalu memberikan edisi berikutnya kepada negara lain, dan mungkin juga edisi berikutnya. Namun, kami harus menjadi tuan rumah Piala Dunia lagi, dan hal itu harus terjadi selagi saya masih menjabat. Apakah kamu mendengarnya, Gianni?”

Arab Saudi dijadwalkan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034, yang berarti edisi berikutnya yang belum ditentukan tuan rumahnya hingga saat ini akan digelar pada tahun 2038.