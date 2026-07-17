Trump mengancam "kesepakatan Infantino" yang baru terkait isu transgender

Seorang pejabat tinggi di pemerintahan Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah memberi tahu Presiden Trump bahwa Amerika Serikat menjadi kandidat tuan rumah Piala Dunia Wanita 2031.

Andrew Giuliani, Ketua Komite Piala Dunia AS, mengungkapkan bahwa pencalonan Amerika Serikat sebagai tuan rumah Piala Dunia Wanita 2031 mungkin terkait dengan sikap FIFA terhadap partisipasi atlet transgender.

Giuliani, yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Tim Kerja Gedung Putih untuk Piala Dunia, mengatakan dalam pernyataan pers bahwa FIFA telah memberi tahu Presiden Donald Trump bahwa Amerika Serikat menjadi kandidat tuan rumah Piala Dunia Wanita edisi 2031.

Pemerintahan Trump pun menjelaskan bahwa kerja samanya dalam turnamen tersebut akan bergantung sebagian pada sejauh mana kebijakan FIFA selaras dengan arah kebijakan AS saat ini yang berupaya mengecualikan atlet transgender dari kompetisi wanita.

Giuliani menjelaskan bahwa isu ini mungkin akan menjadi bagian dari negosiasi yang lebih luas antara pemerintah AS dan FIFA mengenai pengaturan penyelenggaraan, yang biasanya mencakup komitmen terkait visa, keamanan, prosedur bea cukai, dan pengaturan perpajakan, sebagai jaminan dasar yang diminta oleh organisasi internasional tersebut dari negara tuan rumah.

Pernyataan pejabat AS tersebut, sebagaimana dilaporkan surat kabar “Politico” pada 16 Juli, mencerminkan kecenderungan pemerintahan Trump untuk mengedepankan prioritas domestiknya bahkan dalam isu-isu olahraga berskala besar, di saat Amerika Serikat bersiap menjadi tuan rumah acara global lainnya yang akan digelar jauh setelah berakhirnya masa jabatan kedua Presiden Trump.