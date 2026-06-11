Pantai Gading harus bertanding tanpa pendukung dari negaranya sendiri selama Piala Dunia 2026. Para penggemar Pantai Gading tidak mendapatkan visa ke Amerika Serikat pada saat-saat terakhir, sehingga rencana perjalanan mereka ke turnamen final dunia tersebut terpaksa dibatalkan.

Berita ini dikonfirmasi oleh Julien Kouadio Adonis, ketua sebuah asosiasi pendukung Pantai Gading. Kepada berbagai media, ia melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan visa Amerika Serikat, yang menurutnya menghalangi banyak pendukung setia Les Éléphants.

Kouadio menduga bahwa pemerintahan Presiden AS Donald Trump memainkan peran aktif dalam hal ini. “Para pendukung membatalkan perjalanan karena pemerintah AS tidak ingin melihat pendukung dari negara-negara tertentu, termasuk Pantai Gading, berada di wilayahnya,” kata Kouadio. “Amerika Serikat telah sangat jelas mengenai hal itu.”

Kekecewaan di kalangan pendukung sangat besar. Menurut Kouadio, para pendukung telah mengikuti semua prosedur yang diperlukan untuk mendapatkan akses ke negara tersebut, namun banyak permohonan tetap ditolak.

“Situasi ini sangat menyakitkan bagi kami, karena hal ini menghalangi kami untuk menjalankan tugas suci kami: mendukung tim nasional kami,” lanjut pemimpin suporter tersebut.

Antusiasme terhadap Piala Dunia di Amerika Serikat memang sudah tidak terlalu besar di Pantai Gading sejak awal. Awalnya diperkirakan sekitar lima ratus penggemar akan ikut serta, tetapi bahkan jumlah itu kini tampaknya tidak tercapai akibat masalah visa.

Masalah ini tidak berdiri sendiri. Selama berminggu-minggu, muncul laporan tentang kesulitan serupa yang dihadapi suporter dari berbagai negara Afrika dan Timur Tengah yang berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026.

Pantai Gading tergabung dalam grup bersama Ekuador, Jerman, dan Curaçao. Pertandingan melawan Jerman akan digelar di Toronto, Kanada, di mana aturan masuknya lebih longgar. Apakah akan ada lebih banyak pendukung Pantai Gading di sana, masih harus dilihat.