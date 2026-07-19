Trump memicu kekacauan di luar stadion final Piala Dunia... dan para penonton terjebak dalam antrean selama berjam-jam

Di tengah suasana yang luar biasa menjelang final Piala Dunia 2026, kawasan sekitar Stadion "New York-New Jersey" berubah menjadi pemandangan keramaian yang belum pernah terjadi sebelumnya, setelah langkah-langkah keamanan yang ketat memaksa para penonton menunggu berjam-jam sebelum dapat memasuki tribun.

Hal ini bukan hanya disebabkan oleh besarnya pertandingan bersejarah antara Spanyol dan Argentina, tetapi juga kehadiran langsung Presiden AS Donald Trump, yang mendorong pihak berwenang AS untuk meningkatkan tingkat pengamanan hingga tingkat tertinggi.

Stadion yang berkapasitas 82.500 penonton ini menjadi tuan rumah pertandingan final yang dinanti-nantikan antara tim nasional Spanyol dan Argentina, yang akan dimulai pada pukul 10 malam waktu Saudi.

Menurut laporan “BBC Sport”, langkah-langkah keamanan yang ketat tersebut sebagian disebabkan oleh kehadiran Trump dalam pertandingan tersebut, yang merupakan satu-satunya pertandingan yang ia putuskan untuk saksikan secara langsung selama Piala Dunia 2026. Akibatnya, Badan Layanan Rahasia AS (Secret Service) bertanggung jawab mengawasi pengamanan acara tersebut, yang menyebabkan antrean panjang yang berlangsung hingga sekitar dua jam bagi sebagian suporter.

Mereka yang masuk ke stadion harus melalui dua tahap pemeriksaan keamanan, salah satunya diawasi oleh Badan Layanan Rahasia AS, dan yang lainnya dikelola oleh Administrasi Keamanan Transportasi AS (TSA), lembaga yang biasanya bertanggung jawab atas prosedur keamanan di bandara. Para penggemar dan awak media pun menjalani pemeriksaan ketat yang serupa dengan yang dilakukan di bandara-bandara AS.

Seorang jurnalis mengungkapkan bahwa saat tiba di salah satu gerbang, ia diminta pindah ke antrean lain karena tidak ada anjing pelacak yang ditugaskan untuk memeriksa tas di gerbang tersebut.

Selain itu, menurut "BBC Sport", para relawan Piala Dunia di dalam stadion melaporkan bahwa jumlah penonton yang datang lebih awal jauh lebih banyak dibandingkan dengan tujuh pertandingan sebelumnya yang diselenggarakan di stadion tersebut selama turnamen ini.

Gerbang-gerbang telah dibuka untuk penonton empat jam sebelum pertandingan dimulai, sementara panitia penyelenggara membuka gerbang tambahan secara bertahap guna mengurangi kepadatan dan mempercepat proses masuk.

Meskipun ada antrean panjang dan prosedur keamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, pihak penyelenggara hingga saat ini tidak memperkirakan adanya penundaan dalam dimulainya pertandingan atau gangguan apa pun yang memengaruhi penyelenggaraan final yang dinantikan ini.