Trump membenarkan telah menelepon Infantino: 'Wasit itu punya masa lalu yang meragukan!'

Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengakui bahwa ia telah memastikan Folarin Balogun tetap bisa bermain melawan Belgia pada Senin malam hingga Selasa dini hari.

Minggu malam, FIFA tiba-tiba mengumumkan bahwa Balogun, yang mendapat kartu merah dalam pertandingan antara Amerika Serikat dan Bosnia dan Herzegovina (2-0), tidak akan diskors untuk pertandingan babak 16 besar melawan Belgia.

Menurut jurnalis Ben Jacobs dan The New York Times, keputusan tersebut merupakan hasil dari panggilan telepon yang dilakukan Presiden Donald Trump kepada Ketua FIFA Gianni Infantino.

Trump telah mengonfirmasi kepada para jurnalis yang hadir di The Oval Office pada hari Senin bahwa ia telah berbicara dengan Infantino mengenai masalah tersebut.

“Saya sangat paham soal olahraga, dan ini bukan pelanggaran. Saya melihat dua orang berlari dengan kecepatan penuh dan bertabrakan,” kata Trump membuka pembicaraan.

“Wasit ini (Raphael Claus, red.) memang memiliki masa lalu yang meragukan. Saya bisa memberikan beberapa contoh, jika Anda mau,” lanjut Trump. “Saya tidak ingin terlalu banyak membicarakannya, karena itu akan menimbulkan kegelisahan, tapi tidak ada yang memahami hal ini. Ia juga seharusnya tidak menonton tayangan ulang dalam gerakan lambat, karena tiba-tiba Anda akan melihat hal-hal yang sangat berbeda.”

“Jika kamu melihatnya dalam gerakan cepat, kamu hanya akan melihat dua orang yang berlari saling bertabrakan. Awalnya saya tidak tahu apa itu kartu merah, tetapi ketika saya mendengar bahwa dia tidak bisa bermain di pertandingan berikutnya, saya berkata: ‘Sangat tidak adil jika salah satu pemain terbaik kami tidak bisa bermain.’”

“Jadi, itu benar. Saya sudah meminta seseorang dari FIFA untuk meninjau kembali situasi ini,” tutup Trump dalam konferensi pers tersebut.







