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President Trump Attends a FIFA Reception In New YorkGetty Images News

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Trump: Kami ingin menjadi tuan rumah Piala Dunia tanpa Kanada dan Meksiko... dan Infantino telah mengambil keputusan yang luar biasa

Spain vs Argentina
Spain
Argentina
World Cup
France vs England
France
England
USA vs Belgium
USA
Belgium
Spanyol
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Inggris
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Infantino menyebut Piala Dunia 2026 sebagai yang paling sukses sepanjang sejarah

Presiden AS, Donald Trump, dalam pertemuannya dengan Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), Gianni Infantino, pada Sabtu pagi waktu Greenwich, mengusulkan agar Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia edisi baru “tanpa Meksiko dan Kanada”, dalam pernyataan sarkastis yang membuat hadirin tertawa.

Trump mengatakan dalam konferensi pers: “Kita harus menjadi tuan rumah Piala Dunia lagi… tanpa Meksiko dan Kanada!”

Presiden AS itu melanjutkan: “Kami ingin melakukannya lagi, kami akan melibatkan negara lain... Gianni (Infantino, Presiden FIFA) mengusulkan Tiongkok, perjalanannya singkat, para pemain pasti akan menyukainya.”

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Mengenai intervensinya dalam kasus kartu merah yang diterima pemain AS, Folarin Balogun, Trump menyatakan: “Itu adalah salah satu momen paling tak terlupakan ketika dia diberi kartu merah. Saya terpaksa menelepon Gianni dan hanya memberikan rekomendasi. Hasilnya jauh lebih baik, karena tidak ada kontroversi sama sekali. Anda telah mengambil keputusan hebat lainnya (sambil berbicara kepada Presiden FIFA)... Anda tidak mendapat apresiasi yang cukup atas hal ini.”

Sementara itu, Gianni Infantino memuji Trump, dengan mengatakan: “Mimpi Amerika, Pak Presiden, telah menjadi kenyataan. Kita menyatukan dunia.. Piala Dunia 2026 adalah acara sosial dan budaya terbesar yang pernah disaksikan umat manusia. Terima kasih atas hal ini, Presiden Trump.”

Presiden FIFA itu menilai Piala Dunia 2026 telah melampaui semua ekspektasi, sambil menyoroti “stadion-stadion yang penuh sesak, jutaan penggemar, dan miliaran penonton di seluruh dunia.”

Trump dan Infantino diperkirakan akan menghadiri final Piala Dunia 2026, besok Minggu antara Argentina dan Spanyol, di Stadion MetLife di New Jersey.


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