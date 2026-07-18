Trump berperan sebagai analis teknis... dan Harry Kane menjadi bintang utama dalam cerita ini

Setelah absen selama lebih dari seminggu dari kancah Piala Dunia, Presiden AS Donald Trump kembali menjadi sorotan, namun kali ini dari dunia sepak bola, demikian dilaporkan surat kabar Spanyol "Marca".

Dalam konferensi pers setelah pertemuannya dengan Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) Gianni Infantino dan sejumlah pejabat sepak bola di Trump Tower, New York, Presiden AS itu melontarkan serangkaian pernyataan menarik, mulai dari memuji kesuksesan Piala Dunia 2026, bercanda mengenai edisi mendatang, hingga memberikan kritik teknis terhadap cara Harry Kane dimanfaatkan dalam tim nasional Inggris.

Infantino menegaskan selama pertemuan tersebut apa yang telah diperkirakan sejak lama, yaitu bahwa Trump akan duduk di sebelahnya di tribun VIP selama final Piala Dunia, serta akan menyerahkan trofi kejuaraan kepada tim pemenang, persis seperti yang dilakukannya pada final Piala Dunia Antarklub tahun lalu.

Infantino memuji peran yang dimainkan Amerika Serikat dalam menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026, menegaskan bahwa turnamen tersebut meraih kesuksesan luar biasa baik dari segi penonton maupun komersial, yang mendorong Trump untuk berkomentar, “Ternyata kita adalah negara yang tergila-gila pada sepak bola.”

Namun, Presiden AS itu tidak hanya memuji edisi kali ini, melainkan juga menyatakan keinginannya agar Amerika Serikat kembali menjadi tuan rumah turnamen tersebut di masa depan, sambil melontarkan usulan yang bernada sarkastis mengenai negara-negara tuan rumah.

Trump bercanda, “Lain kali kita akan mengesampingkan Meksiko dan Kanada, dan memilih negara lain. Gianni mengusulkan Tiongkok… penerbangannya singkat, para pemain pasti akan menyukainya.”

Dalam pidatonya, Trump juga menyinggung kapten timnas Inggris, Harry Kane, sambil mengenang pertemuan mereka saat bermain golf beberapa bulan lalu, sebelum menyampaikan komentar teknis yang menarik perhatian.

Presiden AS itu berkata: “Harry Kane luar biasa. Saya rasa mereka mungkin melakukan kesalahan dengan menjadikannya pemain bertahan. Mereka mengambil pemain terbaik yang mereka miliki dan menempatkannya di lini belakang, dan itu agak aneh.”

Trump mengakhiri pernyataannya dengan merayakan apa yang ia gambarkan sebagai kesuksesan bersejarah turnamen tersebut, menegaskan bahwa edisi 2026 telah melampaui semua ekspektasi baik dari segi angka maupun antusiasme penonton.

Dia berkata: “Turnamen ini benar-benar telah menyatukan dunia. Piala Dunia 2026 memecahkan hampir semua rekor yang bisa dibayangkan. Ini tidak diragukan lagi merupakan Piala Dunia terbesar sepanjang masa, terutama dengan partisipasi 16 tim tambahan. Ini seperti menggelar banyak pertandingan Super Bowl secara bersamaan.”