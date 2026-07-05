Trump berkicau di Twitter setelah "hadiah" aneh dari FIFA untuk Amerika: Terima kasih telah menghilangkan "ketidakadilan yang sangat parah"!

Presiden AS Donald Trump menyampaikan pesan ucapan terima kasih kepada Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) melalui platform "Truth Social", menyusul keputusan untuk menangguhkan sanksi skorsing otomatis terhadap penyerang Folarin Balugun, dan menyebut keputusan tersebut sebagai "penghapusan ketidakadilan yang sangat parah".

Trump menulis: “Terima kasih kepada FIFA karena telah melakukan hal yang benar, dan memberikan keadilan atas ketidakadilan yang sangat parah ini!”, merujuk pada keputusan luar biasa yang diambil oleh Komite Disiplin untuk menangguhkan hukuman pengusiran pemain AS tersebut saat melawan Bosnia dan Herzegovina di babak 32 besar Piala Dunia.

FIFA mengumumkan, dalam pernyataan resmi di situs resminya, bahwa “berdasarkan Pasal 27 Peraturan Disiplin, pelaksanaan skorsing otomatis terhadap pemain Amerika Serikat, Fularin Balugun, selama satu tahun ditangguhkan sebagai masa percobaan,” yang memungkinkannya untuk bermain dalam pertandingan melawan Belgia besok, Senin, di Stadion Seattle dalam babak 16 besar.

Keputusan ini tergolong sebagai hal yang sangat langka dan jarang terjadi di kancah sepak bola internasional, karena Komite Disiplin jarang menangguhkan sanksi pengusiran otomatis dalam turnamen besar.

Namun, keputusan ini disertai syarat yang ketat: sanksi skorsing akan diberlakukan jika Balogun kembali menerima kartu merah dalam kurun waktu satu tahun karena permainan kasar, dan sanksi baru tersebut akan ditambahkan pada saat itu, sehingga pemain tersebut berada di bawah pengawasan ketat selama periode mendatang.

Federasi Sepak Bola Amerika Serikat (USSF) menyambut baik keputusan tersebut, dan menegaskan dalam pernyataan resmi: “Kami menerima keputusan Komite Disiplin, dan kami senang bahwa Folarin Balogun memenuhi syarat untuk bermain besok. Fokus kami sepenuhnya tertuju pada pertandingan babak 16 besar melawan Belgia, dan kami menantikan dukungan yang tak henti-hentinya dari para penggemar kami yang luar biasa.”

Balogun sempat membuka skor untuk Amerika Serikat pada menit ke-45 dalam kemenangan 2-0 atas Bosnia dan Herzegovina, sebelum menerima kartu merah pada menit ke-64 akibat tekel keras terhadap bek Tarik Mahrumović, sebuah insiden yang memicu kontroversi luas mengenai ketegasan keputusan wasit.