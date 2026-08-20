Troy Parrott resmi berpisah dengan AZ dan menuntaskan transfer menarik ke LaLiga

Troy Parrott telah sepenuhnya menuntaskan kepindahannya ke Real Betis. Striker asal Irlandia itu meninggalkan AZ untuk klub Spanyol tersebut, demikian diumumkan klub Alkmaar.

Parrott berterima kasih atas waktunya di AZ dan dalam perpisahannya ia menyampaikan pesan kepada skuad pemain serta staf. “Dua tahun terakhir sejauh ini adalah yang terbaik dalam hidup saya. Ketika saya datang ke sini, sempat ada masa saya kurang menikmati sepak bola.”

Menurut sang striker, periode di Alkmaar telah memberinya banyak hal. “Semua orang di AZ membantu saya untuk membawa karier saya kembali ke jalurnya dan agar kini bisa mengambil langkah ke Spanyol ini,” katanya. “Saya tidak akan pernah bisa cukup berterima kasih kepada kalian atas hari-hari yang telah kita lewati bersama. Kenangan yang kita ciptakan bersama akan saya bawa selamanya.”

Direktur teknik Niels van Duinen juga menatap kembali periode Parrott di Alkmaar dengan perasaan positif. Ia melihat perkembangan pemain Irlandia itu sebagai contoh bagus bagi pemain lain. “Sangat menyenangkan bisa mengikuti perkembangan Troy dari dekat selama beberapa tahun terakhir ketika dia aktif di Belanda.”

Menurut Van Duinen, transfer ke Spanyol menunjukkan langkah seperti apa yang bisa diambil para pemain dari Alkmaar. “Dia tampil fantastis dan mulai sekarang menjadi contoh yang bagus bagi banyak pemain muda yang berkembang setelah dirinya dan suatu hari ingin melangkah dari AZ ke Liga Champions atau salah satu dari lima liga top.”

Van Duinen juga menegaskan bahwa AZ tidak hanya berpisah dengan sosok penting di atas lapangan. “Kami tidak hanya akan merindukannya sebagai pesepak bola, tetapi terutama sebagai pribadi. Langkah ini sangat layak untuknya.”

Penyerang itu bergabung pada musim panas 2024 dengan biaya sekitar empat juta euro dari Tottenham Hotspur, setelah pada musim 2023/24 ia tampil sangat impresif sebagai pemain pinjaman di Excelsior.