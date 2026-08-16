Besar kemungkinan Troy Parrott akan meninggalkan AZ untuk bergabung dengan Real Betis. Menurut jurnalis transfer Mounir Boualin dari Soccernews, negosiasi antara kedua klub telah memasuki tahap akhir.

West Ham United sebelumnya juga sudah bergerak konkret untuk Parrott, tetapi ditolak oleh AZ. Voetbal International melaporkan bahwa klub asal Noord-Holland itu mengatakan "tidak" terhadap tawaran besar dari klub Inggris tersebut, yang kini sudah beralih ke Joël Piroe (Leeds United).

Itu adalah kabar sangat baik bagi Betis, yang ingin tetap selangkah di depan para pesaing dan ingin secepat mungkin memperkenalkan pemain asal Irlandia itu kepada publik. Berapa tepatnya nilai transfer yang diinginkan AZ masih belum diketahui.

Namun, tampaknya sudah pasti bahwa AZ menginginkan lebih dari 17,5 juta euro. Jumlah itu siap dibayarkan West Ham untuk Parrott, yang terikat kontrak di AFAS Stadion hingga pertengahan 2029.

Penyerang tajam berusia 24 tahun itu musim ini hanya menjadi penghangat bangku cadangan karena keinginannya untuk hengkang, dan ia sepenuhnya memahami keputusan pelatih Leeroy Echteld yang menunjuk Mexx Meerdink sebagai striker utama yang baru.

Parrott didatangkan dari Tottenham Hotspur pada musim panas 2024 dengan nilai sekitar empat juta euro, setelah ia tampil sangat mengesankan saat dipinjamkan ke Excelsior pada musim 2023/24.

Parrott memikul beban besar di Alkmaar setelah kepergian Vangelis Pavlidis ke Benfica, tetapi ia mampu menjalankannya dengan cukup baik lewat catatan 51 gol dan 17 assist dalam 97 pertandingan.

Pada Desember, Parrott juga mulai mencuri perhatian di level internasional. Dengan dua gol melawan Portugal dan tiga gol kontra Hungaria, ia seorang diri menjaga mimpi Irlandia untuk lolos ke Piala Dunia tetap hidup. Pada akhirnya, mereka nyaris gagal lolos ke putaran final.