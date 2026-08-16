Joël Piroe (27) tampaknya akan melanjutkan kariernya di West Ham United. Hal itu ditulis Voetbal International. Menurut majalah tersebut, klub yang terdegradasi itu sedang dalam "pembicaraan lanjutan" dengan klub Piroe saat ini, Leeds United. Hal itu juga berdampak pada Troy Parrott.

Kesepakatannya disebut berupa peminjaman dengan opsi pembelian. Saat ini, kedua pihak hanya tinggal mencapai kata sepakat soal detail-detail terakhir. Opsi pembelian yang dimasukkan dalam kesepakatan itu akan otomatis diaktifkan jika West Ham promosi lagi ke Premier League.

Piroe sudah lebih lama masuk radar West Ham. Klub asal London itu mengajukan tawaran sebesar 15 juta poundsterling untuk Piroe. Namun, Leeds ingin menerima lebih banyak: 20 juta poundsterling.

Padahal sebelumnya Leeds masih memasang harga 16 juta poundsterling. Karena itu, keputusan Leeds untuk tiba-tiba meminta 20 juta poundsterling memicu kemarahan di pihak West Ham, Piroe, dan orang-orang terdekatnya.

Kini tampaknya memang sudah ditemukan struktur kesepakatan yang menjadi jalan keluar: peminjaman, dengan West Ham wajib mempermanenkan Piroe jika mereka promosi.

Piroe bermain untuk Leeds sejak musim panas 2023, yang saat itu merekrutnya seharga 14 juta euro dari Swansea City. Dalam 118 pertandingan resmi, ia mencetak 34 gol untuk klub Premier League itu. Namun, musim lalu penyerang yang masih terikat kontrak hingga pertengahan 2027 tersebut makin jarang bermain.

Piroe lahir di Wijchen, tetapi selain berkewarganegaraan Belanda ia juga memiliki kewarganegaraan Suriname. Untuk negara itu, ia memainkan satu-satunya laga internasionalnya sejauh ini pada Maret tahun ini.

VI juga melaporkan bahwa pilihan West Ham terhadap Piroe berarti Parrott untuk sementara bisa melupakan transfer ke klub tersebut. Algemeen Dagblad beberapa pekan lalu melaporkan bahwa West Ham ingin memenuhi harga yang diminta sekitar 30 juta euro untuk pemain AZ itu, tetapi klub London tersebut kini memilih Piroe.