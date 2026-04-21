Troy Deeney khawatir timnya akan terdegradasi dan menyebut pemain asal Belanda itu sebagai penyelamat: ‘Mereka membutuhkannya’

Tottenham Hotspur bermain imbang 2-2 melawan Brighton & Hove Albion pada Sabtu lalu. Berkat gol dan assistnya, Xavi Simons berhasil masuk ke dalam Tim Terbaik Pekan Ini versi Troy Deeney.

Pedro Porro menyundul umpan silang dari Simons ke gawang yang dijaga Bart Verbruggen pada babak pertama. Kaoru Mitoma kemudian menyamakan kedudukan, dan sepertinya Simons akan membawa Spurs meraih kemenangan dengan gol yang indah.

Namun, hal itu tidak terjadi, karena Jan Paul van Hecke berhasil mengoper bola kepada Georginio Rutter, yang mencetak gol penyeimbang pada menit ke-95. Dengan demikian, tim asal London itu gagal meraih kemenangan untuk ke-15 kalinya berturut-turut di Liga Premier.

Deeney melihat masa depan suram bagi klub lamanya. “Saya tidak berpikir mereka akan bertahan. Saya benar-benar khawatir.” Saat ini, Tottenham menempati peringkat ke-18 di liga Inggris, posisi yang mengancam degradasi.

Meskipun ada kekhawatiran, Deeney masih melihat harapan bagi Spurs. “Mereka membutuhkan Simons untuk bermain seperti ini dalam lima pertandingan lagi, itu memberi mereka peluang terbaik untuk bertahan,” kata Deeney dalam acara Match of the Day.

Sejauh ini, Simons belum benar-benar meninggalkan kesan di London. Dalam 27 pertandingan, ia hanya mencetak dua gol dan memberikan lima assist. Pemain asal Belanda ini masih terikat kontrak hingga pertengahan 2030, namun kemungkinan degradasi bisa mengubah rencana tersebut.

Dalam Tim Terbaik Pekan Ini, Deeney juga memasukkan Virgil van Dijk, yang mencetak gol sundulan pada menit ke-100 untuk membawa Liverpool mengalahkan Everton (1-2).