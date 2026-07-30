Dalam sebuah insiden yang memicu banyak kontroversi di kalangan sepakbola, mantan pemain internasional Prancis Benjamin Mendy menjual replika resmi trofi Piala Dunia 2018 yang ia raih bersama timnas Prancis di Rusia, seharga 62.200 dolar Amerika Serikat, atau setara dengan sekitar 54.000 euro.

Pilihan ini mungkin terlihat mengejutkan bagi sebagian orang, sebab melepaskan pencapaian paling berharga dalam karier seorang pesepakbola bukanlah hal yang lazim, namun bek kiri berusia 32 tahun itu memutuskan untuk menawarkan trofi tersebut dalam ajang "Lelang Sepakbola Dunia - Bagian Kedua" yang diselenggarakan oleh rumah lelang Amerika ternama "Goldin" yang mengkhususkan diri dalam memorabilia olahraga.

Apa sebenarnya yang dijual Mendy?

Yang dijual bukanlah trofi asli yang disimpan oleh FIFA, melainkan replika resmi identik yang diberikan FIFA dan Federasi Sepakbola Prancis kepada setiap pemain juara dunia sebagai kenang-kenangan pribadi.

Menurut yang dilaporkan jaringan Prancis "RMC" dari platform "Sportune", replika yang dijual itu disertai sertifikat keaslian yang ditandatangani dengan tulisan tangan Benjamin Mendy sendiri, yang membuktikan sumbernya.

Replika tersebut memuat ukiran yang mengabadikan kenangan final Moskow dan kemenangan Prancis atas Kroasia dengan skor 4-2, serta terlihat adanya bekas pemakaian ringan dan retakan kecil di bagian dasarnya, yang menegaskan bahwa trofi itu telah dipajang dan disimpan olehnya sepanjang tahun-tahun yang lalu.

Lelang tersebut menyaksikan persaingan yang mencolok, di mana jumlah tawaran mencapai 38 tawaran sebelum ditutup pada 25 Juli 2026, yaitu beberapa hari setelah Spanyol meraih gelar Piala Dunia 2026.

Mendy tidak hanya menjual trofi tersebut, tetapi dalam lelang yang sama ia juga menawarkan cincin juara dunia 2018, yaitu cincin mewah yang dihadiahkan Paul Pogba kepada seluruh rekan setimnya di timnas Prancis setelah penobatan di Rusia.

Lelang yang diselenggarakan "Goldin" itu memuat sejumlah besar koleksi sepakbola langka, di antaranya kartu dan memorabilia khusus milik para legenda dan bintang seperti Pele, Lionel Messi, dan Lamine Yamal.

Dari kejayaan dunia ke Polandia

Mendy, lulusan akademi Le Havre yang bersinar dengan kostum Marseille dan Monaco, sempat menjadi bek termahal di dunia ketika ia pindah ke Manchester City pada musim panas 2017 seharga 58 juta euro.

Kariernya terhenti total pada 2021 setelah tuduhan pemerkosaan, sebelum ia akhirnya dibebaskan sepenuhnya dari semua tuduhan pada Juli 2023 setelah dua tahun diskors dan menjalani masa penahanan.

Setelah pembebasannya, ia mencoba kembali melalui pintu Lorient dan Zurich tanpa keberhasilan yang berarti, sebelum menemukan awal yang baru di Polandia dengan menandatangani kontrak bersama klub Pogon Szczecin pada September 2025, di mana ia baru-baru ini memperpanjang kontraknya untuk satu tahun tambahan setelah timnya mengakhiri musim lalu di peringkat kesembilan.

Mendy sebelumnya telah menjelaskan alasan pilihannya terhadap Liga Polandia dalam pernyataan terdahulu pada November 2025, katanya: "Pendekatan manajemen klub Pogon memiliki peran sentral, dan sangat penting bagi saya untuk mendapatkan waktu yang cukup guna memulihkan kebugaran saya, saya merasa nyaman di sana sejak momen pertama.

Dan ketika para pelatih menunjukkan kepada saya video stadion kami, jadwal pertandingan, dan suasana secara umum, saya terkejut. Orang-orang yang tidak berada di Polandia tidak menyadari betapa indahnya sepakbola Polandia".