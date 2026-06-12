Trippier sangat marah pada klub barunya dan ingin langsung membatalkan kontraknya setelah dua minggu

Kieran Trippier sangat marah kepada klub barunya, Wolverhampton Wanderers. Bek kanan tersebut baru-baru ini menandatangani kontrak hingga pertengahan 2028 dengan klub yang baru saja terdegradasi itu, namun kini ia ingin membatalkan kontraknya, demikian dilaporkan Sky Sports.

Trippier pindah dari Newcastle United ke Wolverhampton dua minggu lalu tanpa biaya transfer. Alasan utama keputusannya adalah manajer Wolves, Rob Edwards, yang telah berupaya keras untuk mendatangkan Trippier.

Pada hari Kamis, Wolves mengumumkan bahwa Edwards tidak lagi memimpin di Molineux. Trippier kini sangat marah dan mempertimbangkan untuk membatalkan kontraknya.

Pemain yang telah 54 kali membela timnas Inggris ini menandatangani kontrak dua musim dengan opsi perpanjangan satu tahun bersama Wolverhampton, yang terdegradasi dari Liga Premier musim ini.

Trippier memenangkan LaLiga bersama Atlético pada musim 2020/21. Selain itu, ia juga berhasil memenangkan EFL Cup tahun lalu bersama Newcastle, yang mengalahkan Liverpool dengan skor 2-1.

Bek sayap kanan ini melewati jenjang akademi Manchester City, namun pindah ke Burnley melalui Barnsley. Pada Januari 2015, Trippier pindah dari Northwest Inggris ke North London: ia bergabung dengan Tottenham Hotspur.

Selama masa baktinya di Spurs, Trippier melakukan debutnya untuk tim nasional Inggris. Ia mencapai final Kejuaraan Eropa 2021 (kalah dari Italia melalui adu penalti) dan finis di peringkat keempat pada Piala Dunia 2018 (kalah 2-0 dari Belgia di pertandingan perebutan tempat ketiga).



