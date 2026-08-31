Penyerang Brasil milik Arsenal, Gabriel Jesus, kian dekat dengan kepindahan ke Barcelona, dalam sebuah transaksi yang bisa mengembalikan ke permukaan sebuah kisah menarik yang berawal pada musim panas 2022, ketika sang pemain nyaris bergabung dengan Real Madrid, sebelum klub kerajaan itu mundur dari kesepakatan karena Jesus tidak memiliki paspor dari salah satu negara Uni Eropa.

Menurut laporan yang mengungkap detail negosiasi kala itu, Real Madrid tertarik untuk mendatangkan Jesus, dan sang penyerang memikat perhatian Carlo Ancelotti, sementara laporan teknis klub juga positif terkait kemampuannya. Namun, manajemen klub memutuskan untuk tidak merampungkan transaksi tersebut setelah seluruh slot yang dialokasikan untuk pemain dari luar Uni Eropa telah terpakai.

Vinicius Junior, Rodrygo, dan Eder Militao menempati tiga slot yang dialokasikan untuk pemain non-Eropa dalam skuad Real Madrid, sementara proses mereka untuk memperoleh paspor Spanyol masih berlangsung. Hal inilah yang menghalangi pendaftaran Jesus dan keikutsertaannya seandainya ia pindah ke tim tersebut.

Keterlambatan proses itu membuat Real Madrid menutup pintu negosiasi, hingga akhirnya Jesus pindah ke Arsenal, sementara Vinicius memperoleh kewarganegaraan Spanyol pada September 2022, sebelum kemudian disusul oleh Rodrygo dan Militao. Dengan demikian berakhir pula krisis yang menghalangi kepindahan sang penyerang Brasil ke klub kerajaan itu.

Empat tahun kemudian, Jesus kini dekat dengan kembalinya ke Liga Spanyol, tetapi kali ini melalui pintu Barcelona, yang hampir merampungkan kesepakatannya dengan Arsenal terkait kepindahan sang penyerang Brasil, dalam sebuah transaksi yang bisa dituntaskan secara resmi dalam beberapa jam ke depan.

Dengan demikian, kisah Jesus berubah dari sebuah transaksi yang dihentikan oleh urusan paspor bagi Real Madrid menjadi kepindahan yang berpotensi terjadi ke rival mereka, Barcelona, dalam sebuah ironi yang kembali membuka lembaran peluang yang hilang, saat klub kerajaan itu telah mengantongi persetujuan Ancelotti dan laporan teknis yang positif, tetapi tidak mampu memanfaatkannya karena sebuah kendala administratif.