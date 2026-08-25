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Diterjemahkan oleh

Trik licik Manchester City yang membuat Eintracht Frankfurt kehilangan jutaan dari Omar Marmoush

Transfers
O. Marmoush
Crystal Palace vs Manchester City
Crystal Palace
Manchester City
Premier League
Tottenham Hotspur vs Charlton Athletic
Tottenham Hotspur
Charlton Athletic
Carabao Cup
Tottenham Hotspur vs Newcastle United
Newcastle United
Union Berlin vs Eintracht Frankfurt
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Ia menanti jutaan.. lalu terjadilah hal yang tak pernah ia duga!

Eintracht Frankfurt tampaknya tidak akan meraup keuntungan finansial dari kepindahan mantan penyerangnya, Omar Marmoush, yang dinantikan dari Manchester City ke Tottenham Hotspur, meski klub Jerman itu sebelumnya telah memasang klausul yang menjamin mereka mendapatkan persentase dari nilai penjualan kembali pemain di masa mendatang.

Marmoush bergabung dengan Manchester City pada Januari 2025 dari Eintracht Frankfurt, dalam transfer yang nilai dasarnya mencapai sekitar 75 juta euro, sehingga klub Jerman itu meraih pemasukan finansial yang besar dari penjualan penyerang asal Mesir tersebut. Eintracht juga berhasil menyertakan sebuah klausul dalam kesepakatan itu yang memberi mereka hak memperoleh persentase dari nilai transfer Marmoush ke klub lain di masa mendatang.

Setelah sekitar satu setengah tahun kepindahannya ke Stadion Etihad, Marmoush bersiap menjalani petualangan baru di Liga Primer Inggris, setelah ia semakin dekat untuk meninggalkan Manchester City dan pindah ke Tottenham Hotspur.

Transfer ini semestinya menjadi peluang baru bagi Eintracht Frankfurt untuk mendapatkan pemasukan finansial tambahan, memanfaatkan klausul penjualan kembali yang mereka pasang saat menyelesaikan kesepakatan transfer pemain itu ke Manchester City.

Namun, klub Jerman itu menghadapi kejutan yang tak terduga, karena informasi mengindikasikan bahwa Eintracht tidak akan mendapatkan dana yang mereka nantikan dari kepindahan Marmoush ke Tottenham, demikian menurut laporan surat kabar Jerman "Bild".

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Menurut laporan tersebut, Manchester City menemukan cara untuk menghindari pembayaran persentase yang menjadi hak Eintracht Frankfurt, yang berarti klub Jerman itu mungkin akan menyaksikan mantan pemainnya pindah ke klub lain di Liga Primer Inggris tanpa mendapatkan imbalan finansial yang mereka andalkan.

Berbagai perkembangan ini kembali menempatkan transfer Marmoush di bawah sorotan, bukan hanya karena nilai kepindahannya ke Tottenham, tetapi juga karena cara penanganan klausul penjualan kembali yang semestinya memberi Eintracht Frankfurt pemasukan tambahan dari masa depan sang pemain.

Transfer Marmoush ke Manchester City merupakan salah satu kesepakatan paling menonjol bagi Eintracht dalam beberapa tahun terakhir, setelah klub itu mendapatkan sekitar 75 juta euro sebagai nilai dasar kesepakatan, sebelum pemain asal Mesir tersebut memulai kariernya bersama tim Inggris itu.

Kini, dengan semakin dekatnya kepindahan Marmoush dari Manchester City, tampaknya Eintracht Frankfurt akan kehilangan peluang mendapatkan jutaan tambahan dari kesepakatan itu, sebuah perkembangan yang bisa memicu perdebatan besar seputar detail kesepakatan yang dijalin antara kedua klub saat kepindahan penyerang asal Mesir itu ke Inggris.

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