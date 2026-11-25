Bagikan Ikuti GOAL di Google

"Tak ada penggantinya" adalah kalimat yang dibenci para penggemar sepak bola, karena terkadang membuat mereka merasa tak berdaya, dan di lain waktu memicu rasa takut bahwa absennya satu pemain akan memengaruhi performa tim, lalu hasil yang diraihnya.

Iklan

Mungkin perasaan seperti itulah yang dialami para pendukung Barcelona pada Rabu malam, ketika tim kesayangan mereka menghadapi Sabah di Stadion Olimpiade Baku, Azerbaijan, pada matchday kelima fase liga Liga Champions.

Absennya Lamine Yamal

Barcelona menjalani laga tersebut tanpa bintang utamanya, winger Spanyol Lamine Yamal, akibat cedera pergelangan kaki kanan. Ia tidak ikut bersama tim ke Baku agar dipersiapkan untuk laga berikutnya melawan Deportivo La Coruña di LaLiga.

Ini merupakan laga pertama sang winger Spanyol absen membela tim Catalan tersebut sejak awal musim ini, sebuah fakta yang mencerminkan besarnya peran yang diberikan pelatih asal Jerman, Hansi Flick, kepadanya.

Iklan Iklan

Dari 17 laga resmi yang dimainkan Barcelona sebelum duel kontra Sabah, yakni 13 di LaLiga dan 4 di Liga Champions, Lamine Yamal selalu tampil sebagai starter di seluruh laga dan hanya empat kali ditarik keluar.

Topik Terkait

Jika dihitung berdasarkan menit bermain, tim asuhan pelatih asal Jerman Hansi Flick hanya bermain tanpa Yamal selama 85 menit dari total 1.530 menit yang mungkin dimainkan.

Dalam 17 laga tersebut, pemain berusia 19 tahun itu tampil luar biasa dengan terlibat dalam 26 gol, mencetak 13 di antaranya dan menyumbang jumlah assist yang sama.

Iklan

Angka-angka ini membuat absennya Lamine Yamal semakin menakutkan bagi pendukung tim Catalan, di tengah keraguan tentang kemampuan pemain mana pun untuk menggantikannya.

Apakah Adeyemi Mampu Menggantikan Yamal?

Iklan

Hansi Flick mengandalkan kompatriotnya, Karim Adeyemi, untuk menutup absennya Yamal. Tugas itu tampak sulit bagi mantan pemain Dortmund tersebut di awal laga, sebelum keadaan kemudian berubah.

Dalam sekitar setengah jam pertama, sisi kanan tidak memiliki peran yang jelas dalam serangan Barcelona, hingga tiba momen yang tepat ketika Adeyemi menunjukkan kemampuannya untuk menggantikan sang winger Spanyol.

Iklan

Pada menit ke-31, Adeyemi melepaskan umpan silang yang memantul dari tangan kiper, lalu disambar rekan setimnya asal Inggris, Anthony Gordon, ke dalam gawang untuk mencetak gol pertama.

Gol kedua lahir dengan cara serupa. Winger Jerman itu mengirim umpan silang kepada penyerang Brasil Gabriel Jesus, yang langsung menembak ke arah gawang, tetapi kiper mampu menghalaunya sebelum bola jatuh ke kaki Gordon di depan gawang yang kosong.

Iklan

Untuk menuntaskan tugasnya dengan sempurna, Karim Adeyemi sendiri mencetak gol keempat setelah menusuk ke kotak penalti dari sisi kanan dan menerima umpan silang mendatar Alejandro Balde, yang kemudian ia sarangkan ke dalam gawang.

Lamine Yamal, Satu Pemain Setara 3

Iklan

"Dia pemain penting, tetapi kami memiliki kemampuan untuk menggantikannya. Di Barcelona harus selalu ada pemain pengganti, terlepas dari posisi mereka." Dengan kata-kata itulah Adeyemi, seusai laga, menegaskan kemampuannya untuk menutup absennya Yamal .

Namun, Adeyemi sama sekali tidak mampu menggantikan Yamal seorang diri. Ia membutuhkan bantuan pemain lain untuk menghasilkan dampak yang sama, yang berarti peran sang winger Spanyol digantikan oleh 3 pemain.

Iklan

Flick menginstruksikan pemain Spanyolnya, Fermín López, untuk bergerak di half-space antara bek kiri Sabah dan bek yang bermain di sampingnya, guna membantu Adeyemi mengacaukan pertahanan sang juara Azerbaijan.

Selain itu, bek asal Prancis Jules Koundé beberapa kali melakukan overlap dari belakang untuk membantu winger Jerman itu dalam menyerang.

Iklan

Bantuan-bantuan ini memberi Adeyemi kesempatan untuk menjalankan tugas favoritnya, yakni memanfaatkan kecepatannya untuk menusuk ke garis gawang dan mengirim umpan silang, sesuatu yang dimanfaatkan Barcelona pada gol pertama dan kedua.

Memang benar Yamal tentu juga mendapatkan bantuan serupa, tetapi ia tidak pernah kehilangan daya tanpa bantuan itu. Ia memanfaatkan kemampuan individunya untuk menusuk ke tengah, melepaskan umpan terobosan yang memukau, atau melepaskan tembakan akurat ke arah gawang.

Iklan

Semua itu sama sekali tidak berarti mengecilkan peran Adeyemi. Ia telah memberikan kontribusi istimewa sesuai kapasitasnya, tetapi itu sama sekali tidak berarti ia memberikan apa yang diberikan Yamal. Ia hanya menghadirkan solusi alternatif, yang mungkin efektif di beberapa laga, tetapi tidak akan pernah ampuh di setiap pertandingan.