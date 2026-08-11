Selama berminggu-minggu, para petinggi Borussia Dortmund memilih bungkam ketika membahas ketertarikan yang sudah lama terdokumentasi dan juga sangat kuat terhadap Said El Mala dari 1. FC Köln. Kedua klub sudah bernegosiasi cukup lama dengan alot. Akan sangat aneh jika BVB tidak berhasil menuntaskan transfer pemain 19 tahun itu.

Namun dari puluhan ribu pernyataan pesepakbola dalam beberapa tahun terakhir, kita tahu: tak ada yang seharusnya dikesampingkan di industri ini. Dan di situlah kita sampai pada Giannis Konstantelias. Pemain 23 tahun dari PAOK Thessaloniki itu disebut menjadi rencana B Dortmund jika transfer El Mala gagal.

"Sedikit kecepatan dan sedikit dribel satu lawan satu jelas menjadi elemen yang sedang kami cari," begitu setidaknya yang baru-baru ini diungkapkan direktur olahraga BVB, Ole Book, terkait profil pemain yang dibutuhkan. Itu sangat masuk akal, sebab saat ini tidak ada seorang pun di skuad yang memiliki karakteristik tersebut. Karim Adeyemi memang sudah dilepas ke Barcelona.

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Saga transfer gila Giannis Konstantelias dan VfB Stuttgart

Konstantelias benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Kelebihannya adalah kontrol bola rapat, dribel, teknik yang luar biasa, serta visi bermain yang baik di antara lini. Pemain Yunani itu berkaki dua, akurat dalam umpan, dan bisa dimainkan secara fleksibel sebagai gelandang serang klasik maupun di posisi sayap.

Jika situasi Konstantelias, di luar dugaan, benar-benar memanas, Book nyaris tak perlu melakukan keajaiban untuk menghubungi PAOK, juara Yunani 2024. Pemain yang sudah 18 kali membela tim nasional itu, yang sejauh ini telah mencatatkan 189 laga kompetitif untuk klub pembinaannya dengan torehan 44 gol dan 26 assist, sudah beberapa kali nyaris hengkang.

Dalam situasi seperti itu, Book akan bijak jika menelepon koleganya di VfB Stuttgart, Fabian Wohlgemuth. Tepat setahun lalu, petinggi olahraga klub Schwaben itu mengalami sebuah odise untuk membawa Konstantelias ke Neckar - dan gagal.

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"Presiden pistol" PAOK melarang transfer Konstantelias

Namun itu bukan karena kesalahannya sendiri. Melainkan karena Ivan Savvidis, seorang pengusaha Rusia-Yunani dan presiden PAOK selama hampir sepuluh tahun. Sebagai pengingat: Savvidis adalah sosok yang pada Maret 2018, dalam laga panas antara PAOK dan AEK Athena setelah sebuah gol dianulir, menerobos masuk ke lapangan dengan marah sambil membawa pistol di pinggang untuk memprotes wasit. Liga Yunani kemudian dihentikan selama tiga pekan, dan empat tahun kemudian pria 67 tahun itu dijatuhi hukuman percobaan selama 25 bulan.

Savvidis sama sekali tidak ingin melepas Konstantelias, tetapi kemudian melunak karena keinginan sang pemain untuk pindah dan peluang mendapatkan biaya transfer 20 juta euro yang diincar dari VfB. Namun ia lupa memperhitungkan fan PAOK yang sangat emosional. Mereka, dan ini masih ungkapan yang lunak, naik pitam dan melontarkan kritik keras terhadap langkah klub yang ingin melepas pemain terbaik di skuad justru pada musim perayaan ulang tahun ke-100.

Karena itu, di gerbang bandara Amsterdam sesaat sebelum berangkat ke Stuttgart, Konstantelias menerima telepon dari Savvidis. Isinya: transfer dibatalkan, segera kembali ke kamp latihan di Den Haag. Beberapa hari kemudian, Konstantelias dan Savvidis berpose dengan jempol teracung dalam sebuah foto dan saling melontarkan pernyataan yang terkesan dibuat-buat - karena Konstantelias telah memperpanjang kontraknya hingga 2029.

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"Seperti menonton Neymar": Giannis Konstantelias sudah bersinar sejak dini

Konstantelias lalu menorehkan 14 gol dan sembilan assist dalam 40 pertandingan musim lalu. Ia tampaknya langsung menyingkirkan saga transfer itu dan kian berkembang menjadi pemimpin tim. Kapten PAOK, Dimitris Pelkas, menulis di Instagram Story-nya: "Seorang penyihir kecil di antara kami."

Konstantelias sendiri memang sudah akrab dengan transfer yang gagal sejak usia sangat muda. Tiga tahun sebelum menjalani debut di kompetisi internasional pada September 2021 dan dijuluki media Yunani sebagai "talenta 18 karat", Konstantelias sempat menjalani trial di Barcelona. Klub Catalan itu menawar 500 ribu euro untuk pemain yang saat itu baru berusia 15 tahun. Bayern Munchen dan Fulham juga mengajukan tawaran, sementara Ajax Amsterdam dan Chelsea turut menunjukkan minat.

Namun PAOK bersikeras meminta angka tujuh digit. Tidak ada yang mau membayarnya, jadi Konstantelias tetap bertahan di klub yang ia masuki pada 2013 itu. Ia datang dari klub amatir Agia Paraskevi, dari kota kelahirannya, Volos. Di sana, ia sudah membuat orang terpukau sejak kecil. Alexandros Malakasiotis, direktur akademi klub saat itu, berkata tentang dirinya: "Pemain seperti dia tidak muncul setiap hari. Bahkan tidak setiap 50 tahun. Dia punya bakat yang unik. Bagi saya dia adalah sebuah fenomena. Saat dia berada dalam situasi satu lawan satu, rasanya seperti menonton Neymar."

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"Bisa melakukan hal-hal ajaib": Inilah panutan Giannis Konstantelias

Pemain Brasil itu pernah disebut Konstantelias sebagai "panutan terbesar saya", karena: "Saya menganggap gaya bermainnya lebih menarik daripada semua pemain lain." Sementara gaya bermainnya sendiri ia gambarkan sebagai "kreatif, saya selalu ingin memberi sesuatu yang ekstra di sepertiga akhir lapangan".

Itu nyaris bisa ia lakukan di musim setelah gelar juara yang diraih pada pekan terakhir, bersama Red Bull Salzburg. Saat itu Konstantelias berusia 21 tahun dan rekan setimnya dari Austria, Stefan Schwab, mengatakan tentang dirinya kepada kicker: "Dia adalah tipe pemain ofensif yang sebenarnya bisa bermain dalam sistem apa pun. Tekniknya luar biasa. Dia punya kecepatan, bagus dengan bola, bisa melewati pemain, bisa membuat pemain lain menonjol. Dia pemain yang luar biasa, bisa melakukan hal-hal ajaib. Dia benar-benar punya kualitas untuk bermain di liga top."

Namun, seperti yang bisa diduga, transfer itu tak terwujud meski ada tawaran jutaan euro dari Salzburg. Hanya sekali PAOK melepas Konstantelias, itu pun cuma selama 162 hari. Ia sempat dipinjamkan ke klub Belgia KAS Eupen pada paruh kedua musim 2021/22, antara lain di bawah pelatih Jerman Stefan Krämer.

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Giannis Konstantelias: Rencana B BVB, diminati Juventus Turin

Secara statistik, masa peminjamannya itu memang tidak terlihat bagus dengan hanya 157 menit bermain dan tanpa satu pun penampilan sebagai starter dalam delapan laga yang dijalani. Namun untuk perkembangannya, pengalaman singkat di luar negeri itu sangat penting. Setelahnya, Konstantelias makin menjelma sebagai rising star di PAOK.

Dan kini musim panas kembali datang. Lagi-lagi ada banyak rumor tentang gelandang tersebut, dengan salah satu jejak panas mengarah ke Juventus Turin. Mungkin Konstantelias segera menjadi penjualan termahal dalam sejarah klub tradisional itu. Peringkat itu saat ini dipimpin Stefanos Tzimas, yang pindah ke 1. FC Nürnberg pada 2025 dan menghasilkan total hampir 22 juta euro untuk PAOK.

Konstantelias tampaknya sudah terbiasa dengan hiruk-pikuk seputar dirinya. Apakah kali ini ia akan berhasil pindah? Yang jelas, masa depannya yang belum jelas tidak memengaruhinya, seperti yang baru-baru ini ia buktikan: dalam tiga pertandingan kualifikasi Liga Europa, ia sudah mencetak tiga gol dan menyumbang satu assist.

Giannis Konstantelias: Ringkasan karier profesionalnya