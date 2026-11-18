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Nicolò Tresoldi mengungguli Endrick dalam persaingan target transfer Milan, yang memburu penyerang baru menjelang bursa transfer musim dingin mendatang.

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Pemain timnas Brasil itu berjanji tetap setia kepada Real Madrid, sementara pemain berdarah Italia-Jerman tersebut ingin pindah ke Milan: keinginan yang juga didukung agen dan keluarganya.

Pemain kelahiran 2004 itu sudah mencetak 18 gol musim ini bersama Bruges (8 di liga, 5 di Liga Champions, dan 1 di Piala Super Belgia) serta timnas Jerman U-21 (4).

Tresoldi menginginkan Milan dan Milan menginginkan Tresoldi, tetapi keduanya harus berurusan dengan Bruges. Dengan kontrak sang pemain berlaku hingga Juni 2029, klub Belgia itu lebih memilih mempertahankannya setidaknya sampai akhir musim ini. Namun, semua ada harganya: menurut La Gazzetta dello Sport, harga awalnya adalah 60 juta euro, hampir dua kali lipat dari tawaran yang ditolak musim panas lalu.

Angka tersebut tidak membuat pemilik Milan, Gerry Cardinale, gentar. Ia bersedia turun langsung untuk bernegosiasi, seperti yang pernah dilakukannya untuk Gonçalo Ramos dan Diego Moreira.

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Langkah itu bertujuan semakin memperkuat tim asuhan Ruben Amorim dalam persaingan meraih tiket ke Liga Champions.

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Untuk memberi tempat bagi Tresoldi, pemain muda Italia, Francesco Camarda, akan dilepas dengan status pinjaman, mungkin ke luar negeri.

Sementara itu, jurnalis La Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti, menulis: "Tresoldi adalah penyerang muda berkualitas. Kita belum melihatnya bermain untuk tim yang lebih ambisius daripada Bruges, tetapi tampaknya ia punya kemampuan untuk bersinar juga di klub papan atas. Singkatnya, pemain seperti dia dibutuhkan semua tim. Tak heran harganya sekitar 60 juta euro, angka yang tidak sedikit. Tentu saja Tresoldi juga akan berguna bagi Milan, yang gigih mengejarnya dan ingin ia bela, apalagi ia merupakan pendukung klub tersebut".

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"Masalahnya, Milan baru saja membeli penyerang tengah lain, Gonçalo Ramos, dengan harga besar, 75 juta euro. Memang benar pemain Portugal itu sejauh ini mengecewakan, setidaknya dalam urusan mencetak gol. Namun, apakah Milan tidak berisiko menyia-nyiakan investasi yang baru dibuat jika mendatangkan Tresoldi untuk bermain bersama Ramos? Keduanya adalah ujung tombak, bukan penyerang yang hanya diam di kotak penalti, tetapi mereka sama-sama terbiasa bermain sebagai penyerang tunggal di lini depan. Wajar jika ada keraguan tentang kecocokan mereka dan dampak positif dari dua pembelian semahal itu untuk posisi yang sama".

"Pendapat provokatif: Tresoldi akan lebih berguna bagi Juve ketimbang Milan. Juve punya penyerang tengah yang bukan penyerang tengah murni, yakni Kolo Muani dan Woltemade, dan membutuhkan penyerang tengah sejati untuk memperbaiki skuad yang belum lengkap (sekaligus mengoptimalkan peran pemain Prancis dan Jerman itu). Namun, harganya 60 juta euro, angka yang besar. Dan Cardinale tampaknya bersedia mengeluarkannya".