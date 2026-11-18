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Nicolò Tresoldi kini unggul atas Endrick dalam persaingan target transfer Milan, yang mencari penyerang baru menjelang bursa transfer musim dingin mendatang.

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Pemain tim nasional Brasil itu berjanji tetap setia kepada Real Madrid, sementara pemain Italia-Jerman tersebut ingin bergabung dengan Milan: keinginan yang juga didukung agen dan keluarganya.

Pemain kelahiran 2004 itu sudah mencetak 18 gol musim ini bersama Bruges (8 di liga, 5 di Liga Champions dan 1 di Piala Super Belgia) serta timnas Jerman U-21 (4).

Tresoldi menginginkan Milan dan Milan menginginkan Tresoldi, tetapi keduanya harus berurusan dengan Bruges. Dengan kontrak sang pemain yang berlaku hingga Juni 2029, klub Belgia itu lebih memilih mempertahankannya setidaknya sampai akhir musim ini. Namun, semua ada harganya: menurut La Gazzetta dello Sport, harga awal penawarannya adalah 60 juta euro, hampir dua kali lipat dari tawaran yang ditolak musim panas lalu.

Angka tersebut tidak membuat pemilik Milan, Gerry Cardinale, gentar. Ia bersedia bernegosiasi secara langsung seperti yang sudah dilakukannya dalam urusan Gonçalo Ramos dan Diego Moreira.

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Tujuannya adalah semakin memperkuat skuad asuhan Ruben Amorim dalam persaingan memperebutkan tiket ke Liga Champions.

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Pemain muda Italia, Francesco Camarda, akan memberi tempat baginya dengan dipinjamkan, mungkin ke luar negeri.

Sementara itu, jurnalis La Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti, menulis: "Tresoldi adalah penyerang muda yang hebat. Kita belum melihatnya bermain untuk tim yang lebih ambisius daripada Bruges, tetapi tampaknya ia punya kualitas untuk membuktikan diri di klub papan atas. Singkatnya, pemain seperti dia dibutuhkan semua klub. Tak heran harganya sekitar 60 juta euro, jumlah yang tidak sedikit. Tentu saja Tresoldi juga akan berguna bagi Milan, yang gigih mengejarnya dan ingin ia bela, mengingat ia juga merupakan penggemar klub itu".

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"Masalahnya dalam situasi ini, Milan baru saja membeli penyerang tengah lain, Gonçalo Ramos, dengan harga tinggi, 75 juta. Memang benar pemain Portugal itu sejauh ini mengecewakan, setidaknya dalam urusan mencetak gol. Namun, yakinkah kita bahwa dengan mendatangkan Tresoldi untuk bermain bersamanya, Milan tidak berisiko menyia-nyiakan investasi yang baru dibuat? Keduanya adalah penyerang tengah, bukan pemain yang hanya diam di kotak penalti, tetapi tetap saja mereka terbiasa bermain sendirian di lini depan. Wajar jika ada keraguan soal kecocokan mereka dan dampak positif dari dua transfer semahal itu untuk posisi yang sama".

"Sebuah pendapat yang mungkin mengundang perdebatan: Tresoldi lebih dibutuhkan Juve daripada Milan. Juve punya pemain yang bukan penyerang tengah murni, yakni Kolo Muani dan Woltemade, dan membutuhkan penyerang tengah sejati untuk memperbaiki tim yang belum lengkap (sekaligus memaksimalkan potensi pemain Prancis dan Jerman itu). Namun, harganya 60 juta euro, jumlah yang besar. Dan Cardinale tampaknya bersedia mengeluarkan uang sebanyak itu".