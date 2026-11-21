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Bum bum: Nicolò Tresoldi kembali mencetak gol, meski gol dari penyerang Bruges berdarah Italia-Jerman itu kini bukan lagi berita baru.

Menerima umpan dari Vetlesen pada menit ke-36 dan ke-61, pemain kelahiran 2004 itu mencetak dua gol dalam lawatan ke markas Malines pada pekan ke-12 liga Belgia. Kebuntuan lebih dulu pecah pada menit ke-32 lewat gol Lemarechal dari assist Vanaken.

Merayakan gol dengan selebrasinya yang kini biasa ia lakukan di dekat bendera sudut, Tresoldi telah mengoleksi 16 gol musim ini bersama Bruges: 10 di liga, 5 di Liga Champions, dan 1 di Piala Super Belgia, selain 4 gol yang dicetaknya bersama timnas Jerman U-21.

Masih terikat kontrak hingga Juni 2029, menjelang bursa transfer musim dingin mendatang Tresoldi masuk dalam daftar incaran AC Milan sebagai alternatif bagi pemain Brasil milik Real Madrid, Endrick.

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Kini Bayern Munich juga dikabarkan mengincarnya, sementara klub itu menghadapi cedera pergelangan kaki penyerang Inggris Harry Kane, yang telah menjalani operasi dan harus absen setidaknya 3 bulan.

Dua puluh menit sebelum menit ke-90, pelatih asal Kroasia Leko mengganti Tresoldi dengan Vermant.

Pada Rabu malam, Bruges menjamu Liverpool di Liga Champions.