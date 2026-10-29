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Mantan bek Liverpool Glen Johnson memperingatkan klub asal Merseyside itu agar tidak membawa kembali bek sayap Real Madrid Trent Alexander-Arnold ke Anfield di tengah kesulitan yang masih dialaminya di Spanyol. Mantan pemain timnas Inggris itu menilai Liverpool harus menahan diri dari godaan untuk merekrut kembali pemain berusia 28 tahun tersebut setelah masa sulitnya di Santiago Bernabeu.

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Mantan bek menentang kembalinya Trent ke Anfield

Johnson menilai pendukung Liverpool "tidak ingin melihat" mantan lulusan akademi klub itu kembali ke Merseyside setelah performanya menurun menyusul kepergiannya pada 2025. Setelah menghabiskan 20 tahun bersama klub yang didukungnya sejak kecil sebelum pergi dengan status bebas transfer demi mencari tantangan baru, bek kanan itu baru tampil enam kali di La Liga musim ini. Di bawah Jose Mourinho, ia hanya menjadi starter dalam empat pertandingan di semua kompetisi.

Urutan pilihan Mourinho membuat pemain Inggris itu tersisih

Meski menjadi pemain andalan selama kiprahnya yang sarat trofi di Premier League, keputusannya membiarkan kontraknya habis pada akhir musim 2024-25 memicu beragam reaksi di Merseyside. Sejak tiba di ibu kota Spanyol, pemain timnas Inggris itu turun menjadi bek kanan pilihan ketiga dalam urutan pilihan Mourinho di belakang Federico Valverde dan Denzel Dumfries.

Dalam wawancara dengan Betfred, mantan bek sayap Liverpool, Johnson, menjelaskan mengapa klub itu sebaiknya tidak merekrutnya kembali: "Itu bukan sesuatu yang ingin saya lihat karena Trent tidak lagi seperti dulu sejak meninggalkan Liverpool. Ia jelas tampil luar biasa di Liverpool dan terkadang lebih baik membiarkannya tetap seperti itu. Saya rasa ia bukan pemain yang sama seperti dulu karena jika masih demikian, ia akan bermain untuk Real Madrid dan kita tidak akan membicarakan hal ini."

Penampilan singkat di Clasico menegaskan peran kecilnya

Terbatasnya peran bek sayap itu di Madrid terlihat dalam kemenangan Clasico baru-baru ini atas rival bebuyutan Barcelona. Ia baru dimasukkan dari bangku cadangan pada masa tambahan waktu babak kedua untuk membantu mempertahankan kemenangan 2-1.

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Khawatir periode kedua di Merseyside akan merusak citra sang bek di mata pendukung Anfield jika ia gagal kembali ke performa terbaiknya, Johnson menambahkan: "Saya rasa ia tidak lagi sama. Jika ia kembali ke Liverpool dan orang-orang mengharapkannya menjadi Trent yang dulu, tetapi ternyata tidak, ia bisa mulai merusak warisan yang telah dibangunnya. Saya tidak ingin melihat itu dan saya cukup yakin para suporter juga tidak."

Bursa transfer Januari menjadi titik penentu karier

Dengan Valverde dan Dumfries berada jauh di depannya dalam rencana Mourinho, Alexander-Arnold menghadapi beberapa bulan yang menentukan saat ia berusaha menyelamatkan kariernya di Madrid sebelum bursa transfer musim dingin dibuka. Jika dalam beberapa pekan mendatang ia tetap hanya mendapat kesempatan tampil sebagai pemain pengganti menjelang akhir pertandingan, spekulasi mengenai kepergiannya dari Bernabeu pada Januari akan semakin menguat. Namun, kepulangan emosional ke Anfield tampaknya tidak akan mendapat dukungan dari semua pihak.