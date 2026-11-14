Trent Alexander-Arnold putuskan masa depannya di Real Madrid di tengah rumor kembali ke Liverpool dan sikap Jose Mourinho

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Trent Alexander-Arnold tidak berniat meninggalkan Real Madrid pada bursa transfer Januari mendatang meski tengah menjalani masa sulit di ibu kota Spanyol. Menit bermain pemain timnas Inggris itu terbatas di bawah asuhan Jose Mourinho, sehingga muncul spekulasi kuat mengenai kemungkinan dirinya kembali ke Liverpool, klub yang punya ikatan emosional dengannya.

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Romano perjelas situasi transfer Alexander-Arnold

Pakar transfer Fabrizio Romano berupaya meredam spekulasi yang kian berkembang mengenai masa depan Alexander-Arnold di Real Madrid. Sejak kepindahannya dari Anfield yang menyita perhatian 18 bulan lalu, bek sayap itu kesulitan mengulangi performa kelas dunia yang menjadikannya salah satu pemain ikonis Liga Primer Inggris.

Menanggapi spekulasi tersebut, Romano mengatakan kepada DAZN Bet España bahwa saat ini laporan yang mengaitkan sang pemain dengan kepindahan pada musim dingin tidak berdasar. "Dalam beberapa pekan terakhir, ada banyak rumor tentang kemungkinan Trent Alexander-Arnold meninggalkan Real Madrid pada bursa transfer Januari. Sejumlah laporan di Inggris menyebutkan kemungkinan ia kembali ke Liverpool. Namun, sama sekali tidak ada pembicaraan yang sedang berlangsung antara Trent Alexander-Arnold, Real Madrid, dan Liverpool," tegas Romano, sekaligus membantah kabar kembalinya sang pemain ke Merseyside.

Perubahan taktik Mourinho memicu isu kepergian

Kedatangan Mourinho sebagai pelatih telah mengubah secara mendasar situasi Alexander-Arnold di Madrid. Pelatih asal Portugal itu mengutamakan kekokohan pertahanan pada musim panas dengan merekrut Denzel Dumfries dari Inter. Ia juga mengandalkan kemampuan Federico Valverde bermain di berbagai posisi.

Romano menjelaskan persaingan di posisi tersebut: "Trent tentu menghormati dan mencintai klub itu, tetapi itu sudah berlalu. Ia sepenuhnya fokus pada Real Madrid, dan sama sekali tidak ada kontak ataupun negosiasi dengan Liverpool. Penting juga untuk memperjelas situasi Trent secara umum. Di Real Madrid, Fede Valverde menjadi bek kanan paling penting dalam pertandingan-pertandingan krusial beberapa pekan terakhir. Ia bisa bermain di lini tengah atau di sisi kanan, sehingga mampu mengisi beberapa posisi."

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Komitmen terhadap proyek Real Madrid

Meski jarang menjadi starter dalam laga-laga besar, Alexander-Arnold dilaporkan belum siap menyerah dalam upayanya meraih kesuksesan di Spanyol. Menurut sumber-sumber yang dekat dengan klub, sikapnya di luar lapangan tetap patut dicontoh. Sang pemain bertekad memperjuangkan tempatnya dan yakin masih bisa memberikan kontribusi besar bagi upaya tim meraih trofi di berbagai kompetisi selama paruh kedua musim ini.

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"Namun, Trent Alexander-Arnold sama sekali tidak menyerah. Ia masih bermain dalam salah satu pertandingan terakhir Real Madrid sebelum jeda internasional, dan Jose Mourinho tetap sangat senang dengannya. Saat Trent berada di lapangan, penampilannya selalu sangat bagus. Ia juga selalu menunjukkan kualitas tertinggi dalam sesi latihan, dan Mourinho selalu menghargai hal itu," tambah Romano. Ini menunjukkan bahwa sang pelatih masih menghargai kualitas teknik khas yang dibawa pemain asal Inggris tersebut ke skuad.

Tak ada rencana hengkang pada Januari

Getty Images

Real Madrid tampaknya ingin mempertahankan Alexander-Arnold demi menjaga kedalaman skuad menjelang fase penentuan musim ini. Mourinho dilaporkan tidak bersedia mengizinkan pemain-pemain penting pergi pada pertengahan musim dan memandang mantan pemain Liverpool itu sebagai bagian penting dari rencananya.

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"Saya yakin Trent akan mendapat kesempatan dan lebih banyak waktu bermain mulai sekarang hingga akhir musim. Tidak ada rencana baginya untuk pergi pada bursa transfer Januari. Mourinho ingin mempertahankan semua pemain kuncinya hingga akhir musim, dan Trent Alexander-Arnold jelas salah satunya. Real Madrid ingin tetap kompetitif di semua kompetisi, sehingga Trent tidak berencana pergi. Klub juga yakin ia akan terus menjadi pemain yang sangat penting bagi mereka, baik mulai sekarang hingga akhir musim maupun pada masa mendatang," tutup Romano. Untuk saat ini, fokus sang bek tetap sepenuhnya tertuju pada Madrid.