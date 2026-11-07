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Trent Alexander-Arnold bergabung dengan Real Madrid untuk menjadi bek kanan utama, tetapi di bawah asuhan Jose Mourinho, ia kini harus menyaksikan seorang gelandang mengisi posisi itu. Kapten Fede Valverde kembali menjadi starter di posisi tersebut di Mestalla dan mencetak gol pembuka lewat tendangan keras melawan Valencia, sementara Alexander-Arnold dan rekrutan musim panas Denzel Dumfries sekali lagi tidak masuk susunan pemain inti.

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Valverde cetak gol dari posisi bek kanan di Mestalla

Valverde bermain sebagai bek kanan saat Real Madrid bertandang ke markas Valencia pada Sabtu, sementara Alexander-Arnold dan Dumfries sama-sama tidak masuk susunan pemain inti Mourinho. Keputusan itu terbukti jitu pada menit ke-28, ketika tendangan bebas Kylian Mbappe membentur pagar betis dan bola bergulir kembali ke kapten Real Madrid tersebut.

Valverde menguasai bola dari jarak sekitar 20 meter sebelum melepaskan tembakan mendatar keras ke gawang. Arda Guler menggandakan keunggulan delapan menit kemudian, dan tim tamu memasuki jeda dengan keunggulan 2-0.

Sang kapten tampil dominan dalam peran yang tak biasa

Penampilan Valverde bukan hanya soal golnya. Menurut Sofascore, ia mencatatkan 32 sentuhan pada babak pertama, menuntaskan 26 dari 29 umpannya dan tidak sekali pun dilewati lawan lewat dribel, sementara Real Madrid mencatatkan 75 persen penguasaan bola.

Ini menjadi tanda terbaru bahwa eksperimen Mourinho telah berubah menjadi rencana tetap. Valverde pertama kali digeser ke posisi bek kanan saat kemenangan 1-0 atas Villarreal bulan lalu. Sejak itu, ia juga menjadi starter di posisi tersebut saat menghadapi Sevilla, RB Leipzig, dan Barcelona, serta di Mestalla.

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Menit bermain Alexander-Arnold kian menipis

Perubahan ini paling berdampak pada Alexander-Arnold. Pemain internasional Inggris itu baru bermain selama 435 menit di semua kompetisi musim ini, dengan hanya empat kali menjadi starter di La Liga. Ia juga tidak dimainkan dari bangku cadangan dalam tiga laga terakhir Real Madrid di Liga Champions.

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Satu-satunya kesempatan menjadi starter sejak laga melawan Villarreal datang saat kemenangan 3-0 di markas Racing Santander, ketika Valverde absen karena rasa tidak nyaman pada otot. Ini merupakan penurunan tajam bagi pemain yang tampil 30 kali musim lalu meski mengalami serangkaian cedera, sementara Dumfries juga kehilangan tempatnya hanya beberapa bulan setelah bergabung.

Bagaimana nasib para bek sayap yang tersisih?

Real Madrid telah memenangi tujuh pertandingan berturut-turut di semua kompetisi sebelum laga dimulai, sehingga Mourinho punya sedikit alasan untuk mengubah tim yang terus menang. Dalam konferensi pers sebelum laga melawan Racing, ia menegaskan: "Pada akhirnya, semua orang akan bermain."

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Alexander-Arnold bisa mengandalkan Inggris. Thomas Tuchel tidak memasukkannya ke skuad Piala Dunia, tetapi sejak itu kembali memanggilnya. Ia bermain 90 menit dalam kedua kemenangan atas Republik Ceko pada jeda internasional terakhir. Inggris akan menghadapi Kroasia pada Kamis.