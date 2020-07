Trent Alexander-Arnold: Saya Rela Tukar Medali Manapun Demi Yang Melingkar Di Leher Ini

Fullback , Trent Alexander-Arnold (21 tahun), mengaku tidak bisa menyembunyikan kegirangannya di tengah perayaan juara The Reds pada Liga Primer Inggris musim 2019/20.

Terkini, Liverpool menggelar selebrasi pada laga kandang terakhir mereka musim ini seusai mengalahkan dengan skor 5-3 di Anfield, Kamis (23/7) dini hari WIB.

Alexander-Arnold dinobatkan sebagai pemain terbaik pada pertandingan tersebut.

Jebolan akademi Liverpool itu mencetak satu gol lewat sepak bebas indah pada menit ke-38 dan memberikan assist berupa umpan silang lezat kepada Roberto Firmino pada menit ke-55.

Lebih dari itu, Alexander-Arnold menjadi bagian penting Liverpool untuk menjuarai kompetisi yang kali terakhir diraih pada 1990, delapan tahun sebelum sang pemuda lokal Merseyside lahir.

"I'd swap every medal i've got just to have this one round my neck!" 🥇



Lifelong #LFC fan Trent Alexander-Arnold says winning the Premier League title was for his family. 🏆 pic.twitter.com/B34sgMemDf