Transfernya masih belum resmi! Vincent Kompany mencoba eksperimen menarik saat Bayern Munchen menang dalam laga uji coba

Seperti saat kalah 1-2 dari SV Wehen Wiesbaden dan menang 15-0 atas FC Rottach-Egern, pelatih Vincent Kompany juga mempercayakan sejumlah pemain muda di susunan starter saat menghadapi Jeju SK FC - dan mereka kembali memberi dampak positif.

Felipe Chavez (19) mencetak gol lewat assist Guido Della Rovere (19) pada menit ke-11 untuk membuat skor menjadi 1-0 sebagaimana mestinya, dan setelah itu dia punya peluang untuk menambah gol. Setelah Jeju sempat menyamakan kedudukan, Bastian Assomo mencetak gol 2-1 pada menit ke-41. Penyerang yang baru berusia 16 tahun itu juga sudah mencetak gol saat melawan Rottach-Egern dan semakin berkembang menjadi salah satu pemenang besar dalam pramusim ini.

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FC Bayern: Bara Ndiaye bermain di sayap kiri

Bara Ndiaye (18) juga tampil sejak awal, meski transfernya dari akademi mitra Gambinos Stars ke FC Bayern masih belum diumumkan secara resmi. "Dia mendapat izin untuk berada di sini dan ikut tur Asia," kata direktur olahraga Max Eberl sebelumnya. Transfer itu disebut akan dirampungkan dalam beberapa hari ke depan.

Saat melawan Rottach-Egern, Ndiaye mencetak gol indah setelah masuk sebagai pemain pengganti. Melawan Jeju, Kompany menguji gelandang tengah itu di sayap kiri. Ndiaye tampil aktif dan berulang kali dengan piawai melakukan dribel. Apa latar belakang eksperimen Kompany ini? Di balik bayang-bayang pemain utama Luis Diaz, opsi FC Bayern di sayap kiri akan cepat menipis. Arijon Ibrahimovic, yang kembali dari masa peminjaman, dianggap sebagai alternatif pertama, tetapi Ndiaye juga bisa mendapat menit bermain di posisi tersebut sepanjang musim.

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Hiroki Ito: buang peluang emas dan nyaris bikin gol bunuh diri

Bersama FC Bayern saat menghadapi tim peringkat ketujuh K League 1 Korea Selatan, Jeju, Jonas Urbig, Min-Jae Kim, Hiroki Ito, Tom Bischof, dan Joao Palhinha menjadi lima pemain senior yang turun sejak awal. Kim, sang jagoan lokal, mengenakan ban kapten, tetapi sudah ditarik keluar setelah 36 menit. Setelah tampil di Piala Dunia, dia disebut akan dikembalikan secara perlahan, tetapi penunjukannya di starting XI tampaknya tak terelakkan karena alasan pemasaran.

Sementara itu, Ito menjalani penampilan yang sangat sial. Bek Jepang berusia 27 tahun itu mula-mula menyia-nyiakan peluang besar saat berdiri bebas tanpa kawalan (18), sebelum nyaris menyebabkan gol bunuh diri lewat sundulan backpass setelah salah paham dengan Urbig (26). Ito memulai laga sebagai bek kiri, tetapi setelah Kim ditarik keluar dia bergeser ke pusat pertahanan. Di sana, pada awal babak kedua dia mendapat kartu kuning karena tekel keras yang tidak perlu. Tak lama kemudian, dia juga sempat membelokkan sebuah tembakan dengan berbahaya, tetapi Urbig sigap melakukan penyelamatan gemilang.

Beberapa hari lalu, Eberl menegaskan bahwa Ito boleh hengkang jika ada tawaran yang sesuai. Penampilannya melawan Jeju jelas bukan surat lamaran dengan menatap musim depan. Palhinha, yang sama seperti Sacha Boey dan Bryan Zaragoza memang benar-benar ingin dijual, serta Bischof, sementara itu dipermalukan dengan buruk sebelum gol penyeimbang sementara dicetak striker Brasil milik Jeju, Matheus Aias.

FC Bayern akan uji coba melawan Aston Villa pada Jumat

Pada menit ke-61, Jonathan Tah, rekrutan baru Nathaniel Brown, Sacha Boey, Aleksandar Pavlovic, dan Arijon Ibrahimovic masuk ke lapangan. Pada menit ke-78, menyusul Konrad Laimer, Josip Stanisic, Joshua Kimmich, dan Luis Diaz. Meski memiliki sejumlah peluang bagus, skor akhir 2-1 tidak berubah lagi.

FC Bayern kini melanjutkan perjalanan dari Pulau Jeju di Korea Selatan menuju Hong Kong. Di sana, pada Jumat akan digelar laga uji coba kedua dalam tur Asia melawan Aston Villa (pukul 14.00). Pada 15 Agustus, mereka akan menghadapi RB Leipzig di Munchen.