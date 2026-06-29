"Transfermarkt" memilih susunan tim ideal untuk babak penyisihan grup: satu-satunya pemain Arab

Kiper Mesir, Mustafa Shubair, terus menunjukkan penampilan gemilangnya di Piala Dunia 2026, setelah situs global “Transfermarkt”—yang berspesialisasi dalam statistik sepak bola dan nilai pasar pemain—memilihnya masuk dalam skuad ideal fase grup. Dengan demikian, ia menjadi satu-satunya pemain Arab dan Afrika yang berhasil masuk dalam jajaran pemain terbaik pada tahap awal turnamen ini.

Situs tersebut mengumumkan susunan tim tersebut melalui akun resmi mereka di "Instagram", di mana Mustafa Shubair terpilih sebagai kiper terbaik, sebagai pengakuan atas penampilan luar biasa yang ia tunjukkan bersama tim nasional Mesir selama babak pertama.

Pemilihan Shubair ini terjadi setelah penampilan luar biasa yang membawanya memimpin timnas Mesir lolos ke babak kedua turnamen. Ia memainkan peran krusial dalam beberapa pertandingan berkat penyelamatan-penyelamatannya yang menentukan, serta mencuri perhatian dengan menggagalkan tendangan penalti saat melawan timnas Iran, sehingga mengukuhkan posisinya sebagai salah satu bintang terkemuka turnamen hingga saat ini.

Tim Terbaik tersebut mencakup sejumlah bintang sepak bola dunia terkemuka, di antaranya Kylian Mbappé dari Prancis, Erling Haaland dari Norwegia, Lionel Messi dari Argentina, Vinícius Júnior dari Brasil, serta Bruno Guimarães dari Brasil, Michael Olise dari Prancis, dan rekan senegaranya Dayot Upamecano.