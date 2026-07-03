Adam Tahaui hampir menyelesaikan transfer yang cukup menarik. Pemain kunci Vitesse ini akan melanjutkan kariernya di NEC, demikian dilaporkan ESPN.

FC Utrecht juga dikabarkan sempat serius mengincar Tahaui, namun klub asal Utrecht itu gagal mendapatkan sang pemain. Gelandang berusia 20 tahun ini masih memiliki kontrak di Arnhem hingga pertengahan 2027. Menurut De Gelderlander, NEC membayar 650.000 euro untuk pemain kreatif tersebut.

Tahaui mengalami terobosan besarnya musim lalu bersama Vitesse. Di Keuken Kampioen Divisie, ia mencetak lima gol dan memberikan sepuluh assist.

Menurut laporan ESPN, Tahaui dapat menandatangani kontrak empat tahun bersama NEC, hingga pertengahan 2030. Hanya tes medis yang masih menjadi kendala bagi transfer ini.

Tahaui biasanya bermain sebagai nomor 10 di Vitesse, namun Dick Schreuder lebih melihatnya sebagai pemain sayap kanan. Dengan demikian, ia akan menjadi pesaing Sami Ouaissa, yang saat ini menjadi incaran beberapa klub.

Transfer yang Sensitif

Sangat jarang ada pemain yang pindah langsung dari Vitesse ke rival bebuyutannya, NEC. Di antara mereka yang mendahului Tahaui adalah Patrick Pothuizen (1992), Jhon van Beukering (2004), dan Anthony Musaba (2018). Musaba pindah saat masih pemain muda, kemudian menembus tim utama klub asal Nijmegen tersebut, dan akhirnya mendapatkan transfer ke AS Monaco.

Sebaliknya, Navarone Foor melakukan perpindahan langsung yang paling kontroversial dalam beberapa dekade terakhir. Foor menempuh pendidikan di akademi muda NEC, bermain dalam lebih dari 150 pertandingan untuk klub tersebut, dan kemudian pindah secara gratis ke rival abadi mereka pada tahun 2016.