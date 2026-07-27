Potensi transfer Yan Diomande ke Real Madrid kini menjadi ancaman langsung bagi ambisi Barcelona untuk merekrut penyerang asal Kosovo, Vesnik Aslani, bintang klub Jerman Hoffenheim, setelah Leipzig mengaitkan nasibnya dengan masa depan pemain asal Pantai Gading tersebut dalam sebuah kesepakatan berbelit yang bisa membuat Blaugrana kehilangan target ofensif utama mereka.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Leipzig bertekad merekrut Aslani yang berusia 23 tahun sebagai pengganti langsung Diomande jika transfer pemain terakhir ke ibu kota Spanyol itu benar-benar terwujud. Skenario tersebut menempatkan Barcelona dalam posisi yang sangat sulit, terlebih klub Katalunya itu menganggap penyerang asal Kosovo tersebut sebagai pengganti ideal bagi Ferran Torres.

Situasi semakin rumit di tengah percepatan negosiasi antara Real Madrid dan Leipzig terkait Diomande, di mana Los Blancos berupaya merampungkan kesepakatan dalam beberapa hari mendatang. Ini berarti Leipzig akan langsung bergerak untuk mengaktifkan klausul pelepasan dalam kontrak Aslani bersama Hoffenheim yang mencapai 29 juta euro, dan hal itu akan menutup pintu sepenuhnya bagi Barcelona.

Blaugrana menghadapi perlombaan sengit melawan waktu, karena mereka pertama-tama perlu memastikan masa depan Ferran Torres, yang kini menjadi tidak jelas bersama klub meski tampil gemilang di final Piala Dunia 2026, di tengah keraguannya untuk memperpanjang kontraknya yang akan berakhir satu tahun lagi, di tengah minat kuat dari Paris Saint-Germain dan Atletico Madrid, sebelum secara resmi bergerak menuju Aslani.

Meski Aslani secara prinsip telah menyetujui untuk bergabung dengan Leipzig, penyerang asal Kosovo yang mencetak 11 gol dan menyumbang 8 assist bersama Hoffenheim dalam 35 pertandingan musim lalu itu menahan diri dalam mengambil keputusan akhir sambil menunggu tawaran resmi dari Barcelona. Ini menjadi indikasi jelas bahwa ia lebih memilih pindah ke Camp Nou jika klub Katalunya itu mengajukan tawaran konkret.

Namun, masalah terbesar terletak pada tekanan kuat Leipzig terhadap pemain untuk memastikan sikapnya, terlebih klub Jerman itu ingin mengamankan pengganti sebelum mengizinkan Diomande hengkang ke Madrid. Artinya, jendela peluang bagi Barcelona menyempit secara berbahaya seiring setiap jam yang berlalu.

Persamaan yang rumit ini menempatkan manajemen Barcelona di hadapan dua pilihan sulit: bergegas menuntaskan berkas Torres dan langsung bergerak menuju Aslani dengan tawaran resmi, atau mengambil risiko kehilangan target ofensif paling menonjol jika Real Madrid berhasil merekrut Diomande dan Leipzig bergerak cepat merampungkan kesepakatan penggantinya.