Kemungkinan transfer Jan Diomande ke Real Madrid kini menjadi ancaman langsung bagi ambisi Barcelona untuk merekrut penyerang asal Kosovo, Fisnik Aslani, bintang klub Jerman Hoffenheim, setelah Leipzig mengaitkan nasibnya dengan masa depan pemain asal Pantai Gading itu dalam sebuah kesepakatan rumit yang bisa membuat Blaugrana kehilangan target lini serang utama mereka.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", Leipzig bertekad mendatangkan Aslani yang berusia 23 tahun sebagai pengganti langsung Diomande jika transfer pemain tersebut ke ibu kota Spanyol benar-benar terjadi. Ini adalah skenario yang menempatkan Barcelona dalam posisi sangat sulit, terlebih karena klub Catalan itu menganggap penyerang asal Kosovo tersebut sebagai pengganti ideal bagi Ferran Torres.

Gambaran situasi semakin rumit di tengah percepatan negosiasi antara Real Madrid dan Leipzig terkait Diomande, di mana klub Kerajaan berupaya merampungkan kesepakatan dalam beberapa hari mendatang. Ini berarti Leipzig akan langsung bergerak untuk mengaktifkan klausul pelepasan dalam kontrak Aslani bersama Hoffenheim yang bernilai 29 juta euro, dan hal itu akan menutup pintu sepenuhnya bagi Barcelona.

Blaugrana menghadapi perlombaan sengit melawan waktu, karena mereka pertama-tama perlu menyelesaikan masa depan Ferran Torres, yang kini menjadi tidak jelas bersama klub meski tampil gemilang di final Piala Dunia 2026, di tengah keraguannya untuk memperpanjang kontraknya yang akan berakhir setahun lagi, seiring minat kuat dari Paris Saint-Germain dan Atletico Madrid, sebelum akhirnya bergerak secara resmi menuju Aslani.

Meski Aslani telah menyetujui secara prinsip untuk bergabung dengan Leipzig, penyerang asal Kosovo yang mencetak 11 gol dan menyumbang 8 assist bersama Hoffenheim dalam 35 pertandingan musim lalu itu masih menahan diri untuk mengambil keputusan akhir sambil menunggu tawaran resmi dari Barcelona. Ini merupakan indikasi jelas bahwa ia lebih memilih pindah ke Camp Nou seandainya klub Catalan itu mengajukan tawaran yang konkret.

Namun, masalah terbesarnya terletak pada Leipzig yang menekan pemain itu dengan keras untuk menentukan sikapnya, terutama karena klub Jerman itu ingin mengamankan pengganti sebelum mengizinkan Diomande hengkang ke Madrid. Ini berarti jendela peluang bagi Barcelona menyempit secara berbahaya setiap jamnya.

Persamaan yang rumit ini menempatkan manajemen Barcelona di hadapan dua pilihan sulit: mempercepat penyelesaian berkas Torres dan langsung bergerak menuju Aslani dengan tawaran resmi, atau mengambil risiko kehilangan target lini serang paling menonjol jika Real Madrid berhasil mendatangkan Diomande dan Leipzig bergerak cepat untuk merampungkan kesepakatan penggantinya.