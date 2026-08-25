Saham Castello Lukeba melonjak dalam perhitungan Barcelona, setelah bek asal Prancis itu menjadi pilihan utama klub Catalan tersebut jika Balde pergi selama bursa transfer musim panas ini.

Menurut laporan surat kabar Inggris "The Athletic", Barcelona terus memantau pasar bek, di tengah keberadaan Lukeba dalam daftar kandidat untuk memperkuat lini belakang, terutama karena bek Leipzig yang berusia 23 tahun dengan tinggi 1,84 meter itu telah menjadi perhatian klub sejak beberapa pekan lalu.

Selama musim panas ini, Lukeba memiliki klausul pelepasan senilai 80 juta euro, namun tenggat yang ditentukan untuk mengaktifkannya telah berakhir, sementara kontrak pemain itu mencakup klausul pelepasan baru senilai 65 juta euro mulai musim panas mendatang.

Situasi bisa berbeda jika Leipzig setuju untuk bernegosiasi mengenai kepergian Lukeba selama bursa transfer saat ini.

Menurut jaringan "Sky Sport Jerman", bek asal Prancis itu, jika pergi musim panas ini, nilainya bisa jauh lebih rendah dari nilai klausul pelepasan yang mencapai 80 juta euro.

Leipzig menunjukkan kesediaannya untuk mendengarkan tawaran, dan nilai kesepakatan bisa berkisar antara 45 hingga 50 juta euro, tetapi proses tersebut tetap bergantung pada kemungkinan kepergian Balde.

Hansi Flick, pelatih Barcelona, dianggap sebagai salah satu pendukung utama gagasan merekrut Lukeba, di mana pelatih asal Jerman itu mengenalnya dengan baik, dan secara khusus menghargai potensi bek Prancis tersebut, yang mampu bermain di posisi bek tengah maupun bek kiri.

Flick mengikuti perkembangan Lukeba dari dekat bersama Leipzig, di mana ia membuktikan dirinya sebagai salah satu bek muda paling menonjol dengan masa depan yang menjanjikan di Liga Jerman.

Lukeba menonjol sebagai pemain kidal, dan ia meniti karier di akademi Olympique Lyon, sebelum bergabung dengan Leipzig pada tahun 2023, dan dengan cepat menjadi elemen penting dalam skuad tim Jerman tersebut.

Kecepatannya dalam bertahan jauh dari kotak penalti, kemampuannya melakukan koreksi di ruang terbuka, di samping kualitas keluarnya dengan bola, selaras dengan spesifikasi yang dicari Barcelona di lini pertahanan.



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