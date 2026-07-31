Seperti yang diumumkan secara resmi oleh Real pada Kamis malam, penyerang tengah itu datang dari UD Levante ke ibu kota Spanyol dan telah menandatangani kontrak lima tahun hingga 2031 di Bernabeu. Menurut kabar yang beredar, klub Madrid itu membayar biaya transfer sebesar 25 juta euro.

Espi pindah saat masih berada di level junior dari klub yang lebih kecil ke Levante dan berhasil menembus level profesional bersama tim peringkat ke-16 di LaLiga musim lalu. Pada 2024/25, Espi berkontribusi terhadap promosi Levante ke kasta tertinggi Spanyol sebagai supersub dengan enam gol, sementara pada musim lalu pemain 21 tahun itu, setelah butuh waktu adaptasi sekitar setengah tahun, kemudian menjadi salah satu jaminan bertahannya Levante berkat fase akhir musim yang luar biasa.

Antara akhir Februari dan akhir Mei, Espi mencetak total sepuluh gol dalam 13 pekan terakhir, menjelma menjadi shooting star dan pada akhirnya terpilih sebagai pemain U23 terbaik di LaLiga. Yang sangat layak disorot: pada pekan ke-26 hingga ke-29, enam gol beruntun Levante sempat seluruhnya dicetak oleh Espi. Dalam kemenangan penting 2-0 atas Alaves, ia memborong dua gol, setelah itu gol-golnya masing-masing mengamankan hasil imbang 1-1 melawan Girona dan Rayo Vallecano. Dan akhirnya, Espi pula yang menyumbang dua gol pertama timnya saat menang 4-2 atas Oviedo. Secara keseluruhan, rekrutan baru Real itu mencatatkan 11 gol dalam 25 pertandingan liga pada 2025/26.

Pindah ke Real Madrid: Carlos Espi jadi penjualan termahal kedua dalam sejarah UD Levante

Perekrutan Espi menjadi respons atas kemungkinan hengkangnya Gonzalo Garcia dalam waktu dekat. Produk akademi itu, yang sejauh ini belum melampaui peran sebagai pemain pengganti di lini serang, kabarnya akan bergabung dengan FC Fulham dengan biaya transfer 40 juta euro dan mengikuti mantan pelatih Alvaro Arbeloa ke klub Inggris tersebut.





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Espi akan mengisi slot skuad yang kosong itu. Bagaimana prospeknya untuk mendapatkan menit bermain yang cukup masih harus dilihat. Kemungkinan besar ia akan berbagi peran sebagai pelapis superstar Kylian Mbappe bersama Endrick. Endrick telah mendapatkan kembali kepercayaan diri baru selama masa peminjamannya di Olympique Lyon pada paruh pertama 2026 dan kini, dua tahun setelah kedatangannya di Madrid, ingin benar-benar menembus tim utama di Real. Dengan Espi menggantikan Garcia, Los Blancos tetap memiliki kedalaman yang dibutuhkan di pos penyerang tengah.

Di Levante, penjualan Espi nyaris menciptakan rekor transfer. Pemain tim nasional junior Spanyol itu adalah penjualan termahal kedua dalam sejarah klub - hanya gelandang Kolombia Jefferson Lerma yang sedikit lebih mahal daripada Espi (25 juta euro), saat ia pindah ke AFC Bournemouth pada 2018 dengan biaya transfer 30,5 juta euro. Kini, Lerma bermain untuk Crystal Palace sejak 2023.



