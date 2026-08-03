Masa depan Julian Alvarez (26 tahun), bintang Atletico Madrid, masih diselimuti misteri, di tengah keinginan sang pemain untuk hengkang dan ketertarikan lebih dari satu klub untuk mendatangkannya pada bursa transfer musim panas ini.

Penyerang asal Argentina itu menjadi target utama Barcelonauntuk memperkuat skuad mereka, tetapi Atletico Madrid menolak kepindahannya ke klub Catalan tersebut dan lebih memilih ia pindah ke klub di luar negeri.

Dalam konteks ini, Arsenal sempat menjadi salah satu klub yang dikaitkan untuk mendatangkan Julian, namun pernyataan terbaru pelatih Mikel Arteta memperkecil kemungkinan tersebut.

Sejumlah laporan yang mengaitkan Julian dengan Arsenal menyebutkan bahwa klub berniat memasukkan Viktor Gyokeres dalam kesepakatan tersebut, dan pemain asal Swedia itu semestinya digunakan sebagai kartu tekanan untuk menurunkan nilai transfer "Sang Laba-laba".

Meski begitu, saat ditanya soal ketertarikan klub untuk merekrut pemain Argentina itu, Arteta menjawab: "Saya tidak akan berbicara tentang pemain yang bukan bagian dari tim kami. Saya sangat senang dengan tim yang saya miliki. Sudah jelas kami ingin meningkatkannya, dan klub sedang mengupayakan hal itu."

Arteta kemudian menegaskan bahwa Gyokeres akan tetap berada di bawah asuhannya, dan surat kabar "Mundo Deportivo" menyebut bahwa pernyataan ini merupakan indikasi kuat bahwa Arsenal mundur selangkah dalam perburuan transfer Alvarez.

Setelah Gyokeres masuk dalam perhitungan Arsenal, tampaknya klub tersebut telah menarik diri dari perburuan untuk merekrut Julian Alvarez.

Pemain Argentina itu masih menikmati masa liburannya sambil menanti kabar terkait masa depannya, dan Barcelona masih menganggapnya sebagai prioritas utama, namun klub Catalan itu merasa puas dengan penguatan lini serang saat ini yang terdiri dari Anthony Gordon, Adeyemi, dan Bicio, sehingga tidak akan mengambil langkah tergesa-gesa untuk mendatangkan sang penyerang.