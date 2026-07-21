Klub Chelsea resmi mengumumkan, pada Selasa malam ini, keberhasilan mereka merekrut pemain internasional Inggris Morgan Rogers dari Aston Villa, untuk memperkuat skuad The Blues pada periode mendatang.

Chelsea menyebutkan melalui situs resminya, bahwa Rogers yang berusia 23 tahun menandatangani kontrak yang mengikatnya di markas Stamford Bridge hingga tahun 2033, dan akan bergabung dengan skuad besutan pelatih Xabi Alonso sebelum musim baru.

Rogers bergabung dengan Chelsea setelah mengukuhkan dirinya sebagai salah satu talenta ofensif muda paling menonjol di Liga Primer Inggris.

Selama masa kebersamaannya dengan Aston Villa, gol dan assist krusialnya berkontribusi pada tercatatnya 40 gol dalam 85 pertandingan di Liga Primer Inggris, mengantar The Villans menempati peringkat keempat Premier League, sebelum mengangkat trofi Liga Europa pada musim lalu.

Sejak penampilan perdananya bersama timnas senior Inggris pada November 2024, Rogers menjadi pemain inti di skuad Three Lions, di mana ia tampil dalam 22 pertandingan internasional dan mewakili negaranya di Piala Dunia 2026, yang diakhiri timnas Inggris di peringkat ketiga.

Sejumlah media Inggris menyebutkan bahwa transfer Rogers menghabiskan kas Chelsea sebesar 117 juta euro (138 juta euro), menjadikannya transfer termahal kedua di Premier League, setelah kepindahan Alexander Isak musim panas lalu dari Newcastle ke Liverpool dengan mahar 125 juta pound sterling.

Perlu dicatat bahwa Arsenal merupakan peminat paling menonjol untuk merekrut Arsenal pada awal periode transfer musim panas, sebelum Chelsea bergerak dan menyambar pemain tersebut dari cengkeraman The Gunners.

Chelsea membagikan video Rogers melalui akun resminya di "X" untuk mengumumkan transfer tersebut, dan memberi keterangan "Memilih Chelsea", sebagai isyarat mengenai persaingan dengan Arsenal dalam transfer ini.



















