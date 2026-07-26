Kepindahan Marc-André ter Stegen ke Ajax kembali menjadi jauh lebih rumit, demikian dilaporkan pakar bursa transfer Matteo Moretto dari Marca. Setelah pada Jumat sempat disebut hampir rampung, negosiasi dalam beberapa jam terakhir kembali menemui jalan buntu.

Pada Jumat, tampaknya tak ada lagi yang menghalangi transfer kiper FC Barcelona itu ke Amsterdam. Ter Stegen nyaris menuntaskan kepindahannya ke Ajax, Barça juga telah memberi lampu hijau untuk transfer tersebut dan perjalanan ke Belanda seolah hanya tinggal menunggu waktu.

Namun, situasinya kini telah berubah sepenuhnya, seperti dijelaskan Moretto. Apa yang semula tampak sebagai formalitas kini berkembang menjadi hambatan baru dalam dossier transfer yang berkembang menjadi 'salah satu saga musim panas terbesar di bursa transfer Spanyol'.

Awalnya, masalah terutama terletak pada aspek fiskal, tetapi kini juga muncul perbedaan pendapat mengenai pembagian gaji kiper Jerman tersebut. Karena itu, negosiasi kembali berada dalam kebuntuan.

Barcelona tidak ingin memberikan konsesi lebih lanjut karena aturan financial fair play. Klub Catalan itu tetap berpegang pada posisinya, sehingga Ajax memiliki sedikit ruang untuk membawa negosiasi lebih jauh.

Ajax juga saat ini tidak bisa mengambil langkah tambahan untuk tetap menuntaskan kedatangan Ter Stegen. Alhasil, transfer ini kembali sepenuhnya macet dan terobosan cepat untuk sementara tampaknya belum terlihat.

Meski begitu, ada harapan bahwa kejelasan akan kembali muncul dalam beberapa hari ke depan. Kedua klub harus menentukan apakah kompromi masih mungkin dicapai agar transfer ini bisa dituntaskan.

Untuk saat ini, Ter Stegen tetap di Barcelona. Kiper Jerman itu menunggu apakah Ajax dan Barça mampu mengatasi hambatan yang tersisa, sehingga transfer peminjaman ke Johan Cruijff ArenA akhirnya bisa menjadi kenyataan.