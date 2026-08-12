Menurut informasi jurnalis transfer Fabrizio Romano, klub Katalan itu mengajukan tawaran baru senilai 60 juta euro kepada Skyblues.

Namun, patut diragukan apakah tawaran yang ditingkatkan itu akan menghasilkan kesepakatan dengan ManCity. Klub top Inggris itu, yang kabarnya belum lama ini telah menolak 50 juta euro untuk Rodri, menurut laporan tersebut meminta 80 juta euro untuk pemain kuncinya. Menurut Romano, sangat mungkin kedua klub bertemu di tengah dan menyepakati biaya transfer sebesar 70 juta euro plus bonus.

Surat kabar Spanyol Marca belum lama ini melaporkan adanya pertemuan yang direncanakan antara direktur olahraga Deco (Barca) dan Hugo Viana untuk merundingkan potensi kesepakatan. Rodri, yang masih memiliki kontrak di Manchester hingga 2027, menurut media-media Katalan bahkan sudah memutuskan untuk pindah ke Barcelona dan disebut telah memberi persetujuan kepada pelatih Hansi Flick.

Padahal, belum lama ini masih banyak hal yang mengarah pada tanda tangan untuk Real Madrid, yang sudah cukup lama dikaitkan dengan pemenang Ballon d'Or 2024 yang kini berusia 30 tahun itu, guna akhirnya menutup lubang di pusat lini tengah setelah kepergian Luka Modric dan Toni Kroos.

Rodri menolak Real Madrid: Haruskah Frenkie de Jong meninggalkan Barca?

Rodri, seperti yang belum lama ini ditegaskan agennya Pablo Barquero, justru sudah menolak Los Blancos. Keputusan yang cukup mengejutkan, setelah pada musim semi lalu ia sendiri sempat menyatakan bisa membayangkan pindah ke Real meski punya masa lalu di Atletico Madrid. "Fakta bahwa saya pernah bermain di Atletico tidak menghalangi saya untuk bermain di Real. Ada pemain lain yang menempuh jalan itu," katanya.

Jika Rodri benar-benar pindah ke Barca, hal itu mungkin juga akan berdampak pada Frenkie de Jong. Surat kabar yang berbasis di Catalunya, Sport, belakangan berspekulasi bahwa pemain Belanda itu bisa kehilangan peran utamanya di pusat lini tengah dari juara dunia Spanyol yang baru dinobatkan. Dalam kasus paling ekstrem, bisa saja Flick sama sekali tak lagi memiliki tempat untuknya.

Setelah de Jong pada musim lalu masih menjadi komponen penting di bawah Flick, ia kini terus dibekap masalah lutut sejak kembali dari Piala Dunia. Penanganan konservatif itu kabarnya tidak memberikan hasil yang diinginkan. Pemeriksaan-pemeriksaan terbaru disebut tidak menunjukkan perbaikan, sehingga Barca mendorong dilakukannya operasi.

Namun, yang membuat klub kesal, de Jong terus mengulur waktu, meski tenggat yang sebelumnya ditetapkan sekitar empat pekan sudah lama terlewati. Pemain 29 tahun itu disebut mendasarkan sikap keras kepalanya pada anggapan bahwa periode tersebut baru berlaku sejak ia kembali. Sementara bagi Barca, tenggat itu dimulai sejak tersingkirnya Oranje di Piala Dunia.