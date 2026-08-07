Liverpool selangkah lagi secara sangat mengejutkan merekrut Ronald Araújo dari Barcelona. Jurnalis transfer Fabrizio Romano melaporkan pada Jumat malam dengan ‘here we go’ khasnya bahwa kedua klub telah mencapai kesepakatan untuk sebuah transfer pinjaman.

Klub papan atas Inggris itu sudah cukup lama mencari tambahan kekuatan untuk lini belakang. Dengan Araújo, manajer Andoni Iraola mendatangkan seorang bek yang bisa bermain di beberapa posisi.

Bek asal Uruguay berusia 27 tahun itu bisa bermain baik di posisi bek tengah maupun di sisi kanan pertahanan. Karena itu, Jeremie Frimpong termasuk salah satu pemain di Liverpool yang kini mendapat pesaing di sektor kanan.

Justru fleksibilitas itulah yang membuat Araújo menarik bagi Liverpool. Iraola ingin memperluas opsi defensifnya dan tampaknya berhasil melakukannya dengan kedatangan sang pemain internasional.

Araújo terikat kontrak dengan Barcelona sejak 2018 dan berkembang menjadi sosok penting di Catalunya. Musim lalu, ia ditunjuk pelatih Hansi Flick sebagai kapten setelah Marc-André ter Stegen dipinjamkan ke Girona.

Dalam tahun-tahunnya bersama Barcelona, Araújo juga mengumpulkan sejumlah trofi. Bersama raksasa Spanyol itu, ia tiga kali menjadi juara liga dan dua kali menjuarai Copa del Rey.

Menurut Romano, pada tahap awal ini transfer tersebut berupa peminjaman. Liverpool juga berhasil menyertakan opsi pembelian yang tidak wajib dalam kesepakatan itu. Berapa jumlah yang harus dibayar Liverpool jika memutuskan untuk mengaktifkan opsi tersebut, sejauh ini belum diketahui.