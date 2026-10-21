Menurut informasi jurnalis Aljazair Brahim Hanifi, yang antara lain bekerja untuk stasiun televisi swasta Echorouk TV News, Paris Saint-Germain ingin merekrut pemain berteknik tinggi itu "dengan harga berapa pun".

Maza, yang juga berasal dari Aljazair dan sudah 24 kali membela tim nasional negaranya, saat ini tak diragukan lagi termasuk salah satu bintang muda terbaik Bundesliga. Sejak bergabung dengan Leverkusen pada musim panas 2025 (dari Hertha BSC dengan biaya 12 juta euro), ia telah menjelma menjadi pemain inti yang tak tergantikan.

Di bawah pelatih Carles Martinez, ia juga menjadi poros serangan. Musim ini, Maza sudah terlibat dalam enam gol dari delapan pertandingan resmi. Pemain yang baru berusia 20 tahun itu mencatatkan masing-masing tiga gol dan tiga assist di Bundesliga, Liga Europa, dan DFB-Pokal.

Bayer Leverkusen sudah ingin memperpanjang kontrak: Sampai kapan kontrak Maza berlaku?

Karena itu, tidak mengherankan jika Bayer kabarnya sudah berupaya memperpanjang kontraknya di balik layar. Padahal, kontrak Maza saat ini masih berlaku hingga 2030. Kenaikan gaji bisa membuatnya tertarik bertahan setelah musim panas.

Namun, di PSG, gelandang berbakat itu akan sangat cocok dengan sistem pelatih Luis Enrique. Kabarnya, pelatih sukses tersebut terutama tertarik pada fleksibilitas Maza, yang belakangan dimainkan Martinez baik sebagai pemain nomor sepuluh maupun di posisi sayap.

Meski demikian, persaingan penawaran mulai terlihat jika Maza tidak memperpanjang kontraknya di Leverkusen. Selain PSG, FC Barcelona, Atletico Madrid, Arsenal, dan Tottenham Hotspur juga dikabarkan telah menunjukkan ketertarikan kepadanya. Jika menjualnya, Bayer setidaknya berpeluang meraup keuntungan transfer yang sangat besar.

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