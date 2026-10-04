"Dalam beberapa tahun lagi, ketika dia sudah muak mencetak jutaan gol," kata Pearce dalam perannya sebagai pundit di talkSPORT, "mungkin dia akan bermain di gelandang bertahan."

Pearce, yang pernah menjadi pelatih di Manchester City dan asisten Fabio Capello di Three Lions, merujuk pada Wayne Rooney, yang pada fase akhir kariernya ditarik mundur dari lini serang ke lini tengah.

Jika mengikuti pandangan Pearce, Kane masih bisa terus mencetak gol untuk beberapa waktu lagi dan kemudian bermain dari posisi yang lebih dalam berkat "kecerdasan bermain dan kemampuan umpannya sebagai quarterback untuk Inggris selama lima tahun lagi".

Apa kata Harry Kane soal pergantian posisi?

Dengan Kane yang bisa ditemukan di seluruh area lapangan, Inggris menghancurkan Kroasia 7-0 pada Sabtu. Kapten Inggris itu mencetak dua gol dan terus bertukar posisi dalam serangan yang cair dengan Jude Bellingham yang sensasional, Bukayo Saka, atau Anthony Gordon, yang juga memberi pengaruh besar pada pertandingan tersebut.

"Saya selalu bercanda dengan para pemain bahwa suatu hari nanti saya ingin bermain sebagai bek tengah atau gelandang bertahan," kata Kane setelahnya, sembari menegaskan betapa ia sangat menikmati membantu saat bertahan. Pemain berusia 31 tahun itu mengatakan bahwa ia "merasa bisa efektif, baik dengan bola maupun tanpa bola".

Kane memperlebar keunggulannya yang memang sudah besar sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris menjadi 89 gol. Sebagai orang Inggris pertama, ia mencetak setidaknya sepuluh gol dalam tiga tahun kalender yang berbeda. Jika tampil melawan Republik Ceko pada Selasa, ia akan menyamai legenda kiper Peter Shilton di puncak daftar penampilan terbanyak negaranya dengan 125 caps.

Dengan Harry Kane di puncak: daftar pencetak gol terbanyak Inggris

Peringkat Pemain Gol Penampilan Rasio (gol/pertandingan) Aktif 1 Harry Kane 89 124 0,72 sejak 2015 2 Wayne Rooney 53 120 0,44 2003–2018 3 Sir Bobby Charlton 49 106 0,46 1958–1970 4 Gary Lineker 48 80 0,60 1984–1992 5 Jimmy Greaves 44 57 0,77 1959–1967 6 Michael Owen 40 89 0,45 1998–2008 7 Vivian Woodward 38 32 1,19 1903–1911 8 Nat Lofthouse 30 33 0,91 1950–1958 9 Alan Shearer 30 63 0,48 1992–2000 10 Sir Tom Finney 30 77 0,39 1946-1958



