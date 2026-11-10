Chelsea masuk dalam perburuan untuk mendatangkan gelandang timnas Spanyol, bergabung dengan Real Madrid dan Atletico Madrid dalam daftar klub yang berminat mendapatkan jasanya pada bursa transfer musim dingin mendatang.

Surat kabar Inggris "Independent" menyebutkan bahwa ketiga klub tersebut memantau situasi bintang Arsenal, Martin Zubimendi, mengingat kemungkinan kepergiannya dari Arsenal pada Januari 2027, setelah perannya menurun dalam perhitungan pelatih Mikel Arteta belakangan ini.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa kebutuhan ketiga klub tersebut di lini tengah membuat pemain Spanyol itu menjadi pilihan menarik, terutama dengan terbatasnya opsi pemain berkualitas tinggi di posisinya selama bursa transfer musim dingin.

Kesepakatan penyerang mengancam masa depan Zubimendi

Kemungkinan kepergian Zubimendi berkaitan dengan rencana Arsenal untuk memperkuat lini depan, karena Arteta ingin mendatangkan seorang winger cepat yang memiliki kemampuan membawa bola dan maju ke depan, namun klub mungkin perlu menyelesaikan penjualan besar sebelum bergerak untuk merampungkan kesepakatan tersebut.

Independent menilai bahwa gelandang Spanyol itu telah menjadi salah satu kandidat paling menonjol untuk pergi, mengingat melimpahnya opsi yang tersedia bagi Arteta di lini tengah, terutama setelah mendatangkan pemain Brasil, Bruno Guimaraes, seharga 85 juta pound sterling pada musim panas lalu.

Meski pelatih asal Spanyol itu tetap menghargai kemampuan Zubimendi, ia belakangan mengandalkan Bruno Guimaraes dan Declan Rice di lini tengah, dengan kehadiran Myles Lewis-Skelly di antara pilihannya, yang menambah sulitnya pemain Spanyol itu untuk mendapatkan peran utama.

60 juta pound sterling syarat Arsenal

Menurut laporan tersebut, Arsenal tidak akan bersedia melepas Zubimendi tanpa mendapatkan kembali jumlah yang mereka bayarkan untuk mendatangkannya dari Real Sociedad pada musim panas 2025, yang mencapai minimal 60 juta pound sterling.

Meski menitnya menurun, pemain itu masih memiliki nilai teknis yang besar, setelah menjadi salah satu elemen penting pada musim Arsenal meraih gelar Liga, serta memainkan peran berpengaruh dalam gol yang dicetak Ferran Torres dan membawa timnas Spanyol memenangi Piala Dunia pada Juli lalu.

Zubimendi saat ini menghadapi masalah fisik berupa kemungkinan cedera patah hidung, yang dideritanya saat menghadapi Everton bulan lalu, pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Arsenal dua gol tanpa balas.

Pemain itu masuk sebagai pengganti pada menit ke-80, sebelum menerima pukulan di wajah yang mengharuskannya menjalani perawatan, namun ia mendapat lampu hijau untuk tampil dalam pertandingan dengan mengenakan masker pelindung hingga pulih.

Dengan mendekatnya bursa transfer musim dingin, masa depan Zubimendi akan menjadi bahan perhatian, mengingat minat tiga klub besar atas jasanya, serta kemungkinan Arsenal terpaksa melepasnya untuk mendanai rencana penyerangan mereka, yang membuka pintu bagi persaingan antara Real Madrid, Atletico Madrid, dan Chelsea untuk merampungkan kesepakatan tersebut.